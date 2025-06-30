揭傅崐萁奧步救罷免 民進黨：假考察真作秀、蹺班辦造勢

民進黨發言人吳崢、立委陳培瑜今天召開「假考察真作秀 窮花蓮富崐萁」記者會，揭發立法院國民黨團總召傅崐萁為了反制大罷免，公然以立委身分要求交通部長考察花蓮交通建設作秀，還選在明天院會日邀近十位立委在花蓮造勢。（記者塗建榮攝）

2025/06/30 14:40

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨發言人吳崢、立委陳培瑜今天召開「假考察真作秀 窮花蓮富崐萁」記者會，揭露立法院國民黨團總召傅崐萁為了反制大罷免，公然以立委身分要求交通部長考察花蓮交通建設作秀，藍營為了救罷免通過延會，卻選在明天院會日邀近十位立委在花蓮造勢，傅無疑是再次自我打臉、展現不適任立委。

吳崢指出，傅崐萁為了上演這場大戲，不只在花蓮更生日報刊登大版廣告，還透過國民黨花蓮縣黨部動員支持者出席考察，誇張的是，傅崐萁以立委身分要求交通部長報告中央政府在花蓮的建設，但當交通部長陳世凱要回應時，傅卻直接打斷、意圖中止部長報告，可見整場只是為了傅崐萁不被罷免的政治秀，還企圖帶風向、欺騙花蓮鄉親「中央不照顧花蓮」。

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吳崢表示，當傅崐萁質問中央所提供花蓮的2300億預算用在何處時，很清楚的，陳世凱部具體羅列，近年中央投入花東交通建設，主要著重在鐵路、公路發展計劃，其中鐵路部分，包含花東鐵路全線雙軌電氣化、南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程等建設；而公路部分，台9線花東縱谷景觀大道計畫、蘇花公路山區路段改善計畫等，再加上超過千億的蘇花安計畫，中央超過三千多億預算投資花東交通建設。

陳培瑜說，從交通建設來看，近十年從蔡英文總統到賴總統以來，國人對於鐵公路的改善相當有感，但花蓮的傅崐萁、縣長徐榛蔚卻視而不見、欺騙花蓮鄉親；傅崐萁因為無法再獲得在地的議長張峻及魏嘉賢家族支持，進而採取攻擊、造謠、抹黑來自保，讓鄉親以為是傅崐萁遭受打壓，甚至形塑花蓮若無傅崐萁，就無法獲得更多建設的話術。

陳培瑜強調，中央給予花蓮的建設，無論是誰執政，都會持續持續進，且現在正在陸續落實中，我們都應該把這樣的正確訊息擴散出去。

另外，陳培瑜提出國民黨發動甲級動員內容指出，立法院會將處理民眾黨團所提「法院組織法」有關法庭直播之修法，荒謬的是，支持理由竟是「攸關藍白持續合作且與大罷免息息相關」；甚至，明天立法院有院會，但藍白9位立委卻集結在花蓮出席2場挺傅崐萁大會，坐實領薪水不做事的立委，並呼籲花蓮縣政府所屬相關單位，不應動員公務人員出席，以嚴守行政中立。

民進黨發言人吳崢、立委陳培瑜今天召開「假考察真作秀 窮花蓮富崐萁」記者會，揭發立法院國民黨團總召傅崐萁為了反制大罷免，公然以立委身分要求交通部長考察花蓮交通建設作秀，還選在明天院會日邀近十位立委在花蓮造勢。（記者塗建榮攝）

陳培瑜提出國民黨發動甲級動員內容指出，立法院會將處理民眾黨團所提「法院組織法」有關法庭直播之修法，荒謬的是，支持理由竟是「攸關藍白持續合作且與大罷免息息相關」。（記者塗建榮攝）

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