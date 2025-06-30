「基隆絕沛」喊1人拉3票、衝破8萬票 林沛祥稱尊重公民權利、各自努力

推動罷免藍委林沛祥的罷團「基隆絕沛」今天上街頭宣講，罷團志工喊出，「1人拉3票，衝破8萬票」。（記者俞肇福攝）

2025/06/30 15:11

〔記者俞肇福／基隆報導〕中央選舉委員會公告7月26日進行罷免立委投票，距離罷免案投票剩下27天，推動罷免國民黨基隆立委林沛祥的民間團體「基隆絕沛」領銜人陳青逸指出，7月26日為罷免投票日，罷團志工努力，希望能衝出同意罷免林沛祥的8萬張票數。對此，林沛祥表示，尊重公民行使罷免權利，在最後階段各自努力。

近10位罷團志工上午齊聚公車循環站宣傳，高舉「7月26日罷免林沛祥，台灣不投降」布條，及「罷免投同意，反共更有力」等標語，高喊「7月26日1人拉3票，衝破8萬票」。

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陳青逸受訪說，林沛祥擔任立委迄今已經500多天，在立法院都沒有好好立法，基隆公民才會站出來罷免林沛祥，在倒數27天內，希望1人拉3票，才能突破罷免門檻，衝破8萬張同意票，罷團一定可以贏得這場勝利。

林沛祥利用早上通勤時間，一人獨自在城際轉運站旁，手持「7月26日請投不同意罷免林沛祥」標語，向來往用路人和行人揮手致意。對於民間團體「基隆絕沛」喊出「1人拉3票，盼衝破8萬票」的看法，林沛祥則說，他就是盡全力去做，做自己該做的事情，對方（罷團）也做該做的事情，畢竟連賴清德總統都出來了，大家該怎麼做就怎麼做。

林沛祥說，面對罷免他禁得起檢視，也尊重公民行使罷免權利，在最後階段各自努力。

推動罷免藍委林沛祥的罷團「基隆絕沛」今天上街頭宣講，領銜人陳青逸（見圖）喊出，「1人拉3票，衝破8萬票」。（記者俞肇福攝）

國民黨基隆立委林沛祥今天（30日）仍然一如往常，到基隆城際轉運站旁的路口向民眾請安。（記者俞肇福攝）

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