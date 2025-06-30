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    罷免羅明才爆內部紛爭！ 新店罷團切割領銜人吳柏瑋

    新店罷團「拔羅波」第二階段補件完成，但團隊發出聲明宣布與領銜人吳柏瑋（中）分手。（記者陳奕劭攝）

    新店罷團「拔羅波」第二階段補件完成，但團隊發出聲明宣布與領銜人吳柏瑋（中）分手。（記者陳奕劭攝）

    2025/06/30 15:53

    〔記者陳奕劭／新北報導〕發起罷免新北市國民黨籍立委羅明才的公民團體「拔羅波」，領銜人吳柏瑋與罷團成員近日補送2040份補件數至新北市選委會。面對即將到來的第三階段，「拔羅波」今天（30日）發表聲明指出，未來團隊任何活動與吳柏瑋無關，而吳柏瑋也將自組團隊罷免，「拔羅波」將給予必要協助。

    「拔羅波」在臉書發文表示，「拔羅波」成軍時間相當晚，吳柏瑋起初獲得眾人同意扛下領銜人重任，感謝他運用從政經驗與地方影響力為眾人開路。然而隨著罷免行動進行，吳柏瑋給團隊的承諾卻不斷跳票，嚴重影響運作，更堅持己見，無視團隊共識決議，破壞彼此互信關係。

    罷團指出，「拔羅波」第一階段送出了3519份提議書，送件後卻發現至少300多份被他放在安坑工作室內，無法及時造冊。也有很多友善店家與熱心民眾願意合作，卻因吳柏瑋一再延宕的緣故無疾而終。第二階段領表前，因領表記者會想像不同，罷團成員與吳柏瑋激烈討論，也開視訊會議希望找出解決方案，卻獲吳柏瑋主動退出核心群組回應。

    後來，吳柏瑋在個人社群平台上發出諸多貼文，迫使團隊面對第二階段連署時間壓力，又必須回應媒體提問，安撫志工與民眾的焦慮。讓團隊對他的信任蕩然無存。

    罷團提到，第二階段補件前夕，吳柏瑋自述受到地方人士關切，對於送件一再推託。他認為「只有回到核心群組，才能確保自己安全」，因此團隊便將其邀請回核心群組。吳柏瑋也在入群後不久完成補件。

    「拔羅波」聲明，團隊理解吳柏瑋無參與決策，卻要負擔法律責任的擔憂。未來「拔羅波」發起任何罷免行動，皆與吳柏瑋無關。而吳柏瑋也將自組團隊罷免，若過程遇到困難，「拔羅波」將給予必要協助，團隊未來正常運作，最新消息發佈在拔羅波現有的各社群平台上。

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