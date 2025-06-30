吳崢：藍白攻擊賴總統「十講」 明顯是心虛、轉移焦點

民進黨發言人吳崢反駁，藍白放大細節、轉移焦點攻擊賴總統「十講」，明顯是心虛，想要轉移在國會破壞憲政、全面擴權的焦點。（記者塗建榮攝）

2025/06/30 13:55

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德昨在「團結國家十講」第三講談「憲政體制」時，提及台灣是歷經7次修憲才建立以台灣為主體的民主共識，沒有參與1946年通過的中華民國憲法，遭在野黨批評搞錯歷史。民進黨發言人吳崢今天反駁，藍白放大細節、轉移焦點攻擊，很明顯是心虛，想要轉移在國會破壞憲政、全面擴權的焦點。

吳崢表示，賴總統展開「團結國家十講」當然非常歡迎全台灣人民提出各式各樣的意見，也歡迎在野黨分享他們的主張，例如，賴總統說「台灣從來不屬於中華人民共和國一部分」時，台中市長盧秀燕說這是賴總統個人史觀，那我們也很想聽聽，盧市長的史觀是什麼？台灣什麼時候屬於中共的一部分？

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吳崢表示，國民黨、民眾黨要共同召開記者會攻擊賴總統昨天的「憲政」第三講，但賴總統這一講的重點是憲法是由一個國家的國民共同決定國家社會的規則，重點在強調透過台灣七次修憲過程，全民共同形塑主權在民的精神，強化民主制度。

吳崢提到，國民黨、民眾黨隨即針對細節放大轉移焦點，因為總統演講中點破藍白在國會破壞憲政，國會擴權法案不只侵害總統、行政院權利，連考試院、監察院全面侵犯，創造國會獨大、破壞五權憲法的立法院，為什麼藍白不針對這方面回應？很明顯他們心虛，想轉移他們在藍白通過毀憲法案的事實，這才是重點，也是值得全民關注的現象。

參與記者會的民進黨立委陳培瑜也指出，國民黨一直以來的史觀都認為，中華文化才是唯一正統，中華文化是每個人的選擇，但藉此作為包裝話術的獨裁政權是另一回事，藍白現在拿這些煙霧彈混淆國人，但無論是史觀或文化藝術，唯有台灣的民主自由作為後盾，才能永續發展，不要用中華文化當極權政治的遮羞布。

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