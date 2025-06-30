批賴清德第三講 國民黨團：充分揭露發動大惡罷目的

立法院國民黨團30日召開「團結亂講 顛倒黑白 總統失格！」記者會，立委葛如鈞（左）、副書記長王育敏出席說明。（記者方賓照攝）

2025/06/30 15:44

〔記者林欣漢／台北報導〕總統賴清德29日發表「團結國家十講」第三講「憲政體制」，立法院國民黨團今日召開記者會表示，賴總統在第三講就充分揭露發動大惡罷的目的，就是在進行政治性鬥爭、報復，只有「民進黨贏」才是真正的民主。國民黨團認為，賴總統一連串的談話，就是進行血淋淋的政治報復，將讓台灣民主大倒退。

黨團副書記長王育敏表示，賴總統在第三講對民主下了一個新的註解：「不是表決多數贏，就可以」。民主ABC「少數服從多數」，連小學生都懂，難道是要「民進黨贏」才可以？賴總統講的越多，偏離民主越遠，越是讓台灣陷入分裂、紛爭。

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國民黨團指出，賴總統不顧美國對等關稅的問題、新台幣飆升的問題、傳統產業血流成河的問題，他把所有時間和精力放在大惡罷，竄改歷史，在民進黨全代會要求黨公職全面投入大惡罷，非但沒有團結台灣，更加撕裂。國民黨團呼籲全國中間選民，一定要在7月26日出門投下不同意罷免這一票，因為這一票可以擋下民進黨的惡鬥、護住台灣真正的民主，更能讓賴總統覺醒，拿個人獨裁意識跟全民對抗，最後是行不通的。

國民黨立委葛如鈞表示，相信全國民眾都已經認識到，民進黨要重新定義民主和團結，從長毛象、雜質說到區分護台與不護台，甚至本於歷史就有台灣人參加中央政府制憲工作，綠營媒體側翼還在硬拗，說這群人不具有民意。所以，民進黨還要再區分有民意的台灣人，和沒有民意的台灣人，這是什麼團結？這是分裂。呼籲賴總統不要「團結亂講」，顛倒是非黑白，政府失能，總統繼續失格下去。

葛如鈞指出，近期台灣發生許多重磅消息，包括持續發生缺電危機、新台幣飆升。科技產業部分，先前Google的Chrome將在今年8月1日撤銷中華電信數位信任憑證，全球前三大瀏覽器Firefox，也宣布追溯到今年4月11日，撤銷中華電信數位信任憑證。而這個週末，某公司間的著作權侵害案件，在法律界和新創圈都引發高度討論，兩位創辦人分別被處以二年、四年和上億元罰款，雖然此案的最終結果尚未確定，但已實質傷害到相關產業在台灣的發展。業者希望藉由AI，能夠提供更好服務，但法官判決與國際判例完全南轅北轍。

葛如鈞表示，政府除了搞「雜質說」和「大惡罷」，其實真的有很多幫助台灣的事情可以做，意識形態的鬥爭是虛無飄渺的，產業的發展及台灣的未來才是真實且重要的，團結不應該是顛倒黑白，竄改歷史的亂講，而是要讓公私協力共同攜手創新，如此一來才能對抗世界局勢的變化。

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