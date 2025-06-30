館長與高志凱對談誇中國狠甩台灣好幾條街 綠委：乾脆留在那就好

館長陳之漢與中國全球化智庫副主席高志凱共同接受中媒《觀察者網》直播訪問。館長再度大誇中國狠甩台灣好幾條街，痛罵民進黨迫害中配；高則大談統一，稱「台灣是中華人民共和國不可分割一部分」。（圖擷取自觀察者網）

2025/06/30 14:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網紅館長陳之漢上海行返台後，近日與中國全球化智庫副主席高志凱共同接受中媒《觀察者網》直播訪問。館長再度大誇中國狠甩台灣好幾條街，痛罵民進黨迫害中配；高則大談統一，稱「台灣是中華人民共和國不可分割一部分」；民進黨立委王美惠痛批，既然覺得中國那麼好，乾脆留在那邊就好。不要為了賺錢、為了聲量，違背良心幫中國講話。

曾任中國外交官的高志凱去年8月接受半島電視台《正面交鋒》節目訪問時語出驚人表示，「統一之後，每個台灣人都須做出承諾，承認只有一個中國，台灣是中國一部分。那些承諾支持一中原則的人，才是本地公民」，引發台灣民眾反感。

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高志凱日前與陳之漢對談時，他對館長上海行直播表示「高度讚賞」。高認為，能夠把中國的真實情況展現給台灣同胞看，這是非常有意義的。一個就是正本清源，把中國的情況原汁原味地傳達給台灣同胞。

高志凱聲稱，「大陸和台灣，海峽兩岸都是中國人，為什麼那些台獨份子說台灣島上的人不是中國人啊？這是絕對站不住腳的」。這樣的直播應該更多，這些節目是台灣同胞喜聞樂見的，而且慢慢會變成一個了解中國的重要信息來源。

高主張，海峽兩岸都應該做出最大的努力來確保台獨份子永遠抬不起頭，他們永遠不可能抵賴，台灣同胞就是我們中華民族的一個重要組成部分，這是鐵打的事實。

他嗆言，搞分裂的人最後都沒有好下場，實現大一統是中華民族幾千年如一日的最大目標。台灣是中華人民共和國不可分割一部分，遵守這個重要的先決條件來促使台灣和大陸實現統一。這一天一定會到來，希望所有2300萬台胞都會看到這一天。

陳之漢接受《觀察者網》訪問時說，島上內鬥了9年，基礎設施建設、居住環境、道路規劃、政策的缺點非常多，吵來吵去也不會改。但是他到上海，看到的一切都感覺非常誇張，台灣網友說他是個土包子，像劉姥姥進大觀園。自己去過台北，拿台北和上海比較，的確是上海更震撼。

陳之漢盛讚，看到上海繁華到這種地步，人們就該去做一個思考了，中國方方面面已經甩台灣好幾條街，希望大家都可以親自過去看一看。

陳更說，「高老師剛剛講到統一，但是你們知道嗎，在台灣你是不能講統一的，你要是敢講，分分鐘上門查你，現在的台灣就是這麼可怕」。也許你們不知道，最近3個月連在路上拿個手機拍照都會被調查局約談，你只要是中客或者中配，他就直接約談。

對此，民進黨立委王美惠今日受訪表示，館長完全是胡說八道，台灣哪有像他講的那樣，什麼走在路上會被直接約談，這種情形應該是在中國吧。立法院今天也在審查新住民的相關法案，要讓新住民融入台灣社會，有更多的福利保障，奉勸館長不要隨便造謠。

王美惠質疑，既然覺得中國那麼好，乾脆留在那邊就好，也不用回來了。你回來台灣講統一，有網紅也在講統一，有誰被抓嗎？事實上根本沒有，所以這都是中共對台統戰伎倆，台灣民眾能看出館長在做什麼。

她批評，館長不要為了賺錢、為了聲量，違背良心在幫中國講話，自甘墮落當中共統戰工具。而且台灣和中國是一邊一國，更不是中華人民共和國一部分。

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