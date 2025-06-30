批館長唱和中共比馬更紅統 吳崢：這題傅崐萁絕對不敢答

民進黨發言人吳崢質疑，邀請館長站台造勢的立法院國民黨團總召傅崐萁，是不是認同館長的兩岸立場？（記者塗建榮攝）

2025/06/30 13:12

〔記者陳昀／台北報導〕「館長」陳之漢近日宣稱「台灣2300萬人的性命由中國14億人決定」，引起譁然；民進黨發言人吳崢今天指出，館長這番話與中國官方的定調百分百吻合，比前總統馬英九更紅、更統，他要質問邀請館長站台造勢的立法院國民黨團總召傅崐萁，是不是認同館長的兩岸立場？「傅崐萁絕對不敢回答！拭目以待！」

吳崢今天在民進黨記者會後接受媒體提問表示，館長說的「台灣2300萬人的性命由中國14億人決定」，完全呼應中共官方的論述，百分百吻合；他提到，前總統馬英九日前在中國演講時提到，兩岸應該走向和平、民主、統一，並希望尊重台灣人的意見，但隨即被國台辦主任宋濤上台打臉強調，「台灣人的命運要由全中國14億人共同決定」，顯然這就是國台辦官方定調。

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吳崢表示，館長的言論百分百吻合中國官方論述，而且比馬英九更統、更紅，可是館長不是政治人物，因此他要問的是，中國國民黨花蓮縣黨部明天為傅崐萁舉辦的造勢活動，邀請館長站台，是不是代表他很認同館長的言論、政治立場其兩岸主張，才找他來背書？

吳崢說，傅崐萁自己跟中共也關係非常好，去年浩浩蕩蕩帶了16個國民黨立委去北京朝拜中國政協主席王滬寧，那就請教傅崐萁與國民黨，你們認為台灣的命運、未來，是由2300萬台灣人決定，還是14億中國人決定？請傅崐萁像館長一樣，大大方方講出來，讓花蓮人、讓台灣人清楚知道。

吳崢也預言，傅崐及絕對不敢回答這個簡單的問題，一定會閃躲、逃避、轉移話題，拭目以待，如果連這個簡單的問題都回答不出了，就證明傅崐萁比馬英九、館長更不如，他身為民意代表，甚至不敢跟選民交代自己的立場。

參與記者會的立委陳培瑜也痛斥，館長要不要宣告從今以後再也不使用台灣的健保與行政資源，也不要尋求任何協助？他一邊享受台灣的民主法治資源，卻衣邊出賣台灣，她要嚴正譴責，也希望藍白立委回頭是岸，不要再跟館長站在一起，加強「舔共賣台」的印象，他也對館長喊話：「你享受的民主自由果實，是全台灣人陪你撐起的，如果你認為現在的歲月靜好跟別人一點關係都沒有，那就大錯特錯。」

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