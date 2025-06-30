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    民進黨嘉市長人選採徵召制 王美惠：尊重黨的規定

    現任嘉義市立委王美惠（中）被視為2026民進黨嘉義市長選舉熱門人選。（資料照）

    現任嘉義市立委王美惠（中）被視為2026民進黨嘉義市長選舉熱門人選。（資料照）

    2025/06/30 15:25

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨日前全國黨代表大會（簡稱全代會），通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例，嘉義市長選舉人選將徵召提名。地方呼聲高的現任民進黨立委王美惠今表示，尊重黨的規定，配合黨的政策。現依黨主席、賴清德總統指示，不談選舉，全力大罷免。

    有支持者勸進嘉市議會民進黨團總召黃盈智爭取提名，黃盈智今表示，有機會他將全力爭取；不管市長選舉人選是透過徵召或初選提名，只要是正常程序產生的市長人選，議員黨團都會全力支持。

    黃盈智還建議，希望黨中央對全國的市長提名人選，要考慮立法院立委席次過半問題。罷團與公民團體用生命支持大罷免，目的希望綠營立委的席次過半，不要因市長選舉人選提名之後，又造成立法院席次沒有過半。

    民進黨人士表示，藍營立委大罷免潮如火如荼進行，黨中央對2026嘉市長選舉布局，應會以立院立委席次過半與地方選舉都能「雙贏」方式去協調布局。

    至於國民黨的嘉市長選舉提名機制時程，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯說，中央黨部目前還沒有啟動市長選舉提名機制，會依照黨中央規定辦理，是否與民眾黨「藍白合」推出人選？他表示，要先了解黨中央提名作業，由黨中央統一規劃。

    地方點名國民黨市議員鄭光宏、陳家平是可能市長選舉人選；嘉義市陽明醫院心臟內科醫師翁壽良，最早表態參選市長，日前在更換第4面看板，提出「西區要進步 就要先開路」政見。

    鄭光宏說，立委罷免案將進入第三階段投票，後續還可能面對立委補選、國民黨主席選舉作業，黨內現在先不談選舉，全力拚過反罷免。

    嘉義市議員黃盈智有意爭取2026市長選舉徵召提名。（資料照）

    嘉義市議員黃盈智有意爭取2026市長選舉徵召提名。（資料照）

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