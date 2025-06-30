籲不同意「核三重啟」4本土小黨攜手環團轟藍白政客罔顧核安

台灣綠黨、時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟與數個環團今日在立法院外召開「進步本土在野政黨聯合呼籲：『核三重啟』公投投反對！」聯合記者會。（記者方賓照攝）

2025/06/30 13:58

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨力推的「核三重啟公投」將於8月23日進行投票。台灣綠黨等多個本土在野政黨今日協同數個環團在立院外召開記者會點出「重啟核三」公投案的荒謬與危險，除了論述核安問題外，也從產業面、氣候危機等層面講述擁抱核能恐帶來的危機，呼籲民眾同下反對票。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯指出，「核三重啟」是帶領台灣走回高風險、高代價的核電回頭路。據政府與專家評估，核三若重啟，至少需3年半檢核、設備更新與耐震補強工程，經費可能高達千億元。核三電機組反應爐為不可更換的老舊設備，安全風險極高。台灣地狹人稠，核災一旦發生將無法有效疏散與防止污染，後果不堪設想。

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綠黨主張，應將資源投入地熱等再生能源，具穩定供電與低碳優勢，且已有成功商轉案例，發展潛力高達30GW以上，是更安全、永續且具地方創生效益的選擇。與其炒作核電假議題，不如務實推動能源轉型，打造真正符合氣候正義與國家安全的能源未來。

小民參政歐巴桑聯盟發言人沈佩玲呼籲，立法院已通過核電廠延役法條，卻未有配套保障核安與核廢料處理。芬蘭花了40年才啟用全球第一個深層核廢場，台灣卻連選址都無從討論，繼續產生萬年核廢是對下一代極大不負責任。

時代力量發言人、新竹市議員廖子齊表示，民眾黨團總招黃國昌在2018年以核養綠公投意見發表會上就說核電是不負責任的能源選擇，並痛斥台電常發生核電跳機、爆炸等事故；今天黃卻能完全相信台電能夠維持核安，顯示黃國昌的昨是今非跟對核電的立場完全只取決於他的政治目的，核電這題徹徹底底暴露他的投機性格。

廖子齊強調，藍白不斷洗腦社會，批評非核家園是錯誤的能源政策，但它們從來就說不出什麼是正確的能源政策，呼籲大家公投務必出門投下不同意，讓黃國昌主席的第一戰就吞敗。

台灣基進秘書長吳欣岱提及，儘管全球先進國家都投入新型核能研究，但包括台灣在內仍舊沒有一個國家能找出安全成功運轉的新型核能模組，卻已經看到藍白政客把新型核能和舊式核能混為一談，成為新一波核能假訊息來源。

新型核能同樣要面對核能安全及核廢料處理問題，吳欣岱質問，國民黨、民眾黨政客們，這些核能廢棄物該放在貴黨部裡面嗎？如果不敢，為何又要替核三廠續命，製造出更多的核廢料呢？

台灣綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣強調，核三廠除役後，台灣成為亞洲第一個非核國家，如今藍白卻聯手推動核三重啟公投，試圖讓能源轉型的成果倒退。核電四大爭議包含核災風險、高昂成本、核廢料、核武擴散從未消失，加上核三廠蓋在斷層上，重啟將嚴重威脅人民安全；此外，核三已運轉超過四十年，設備老舊、不符安全標準。

TCAN台灣氣候行動網絡研究員魏揚認為，三延役對台灣而言是錯誤的選擇，將使能源轉型倒退，並削弱台灣在國際去碳化競爭力。首先，從抑制氣候危機的角度看，核電並非解決方案，全球只有13個國家在興建59座核反應爐，以中國和俄羅斯為主導，顯示只有威權國家能夠無視成本大規模建設，老舊核電的延役也需要巨額投資進行補強，這些寶貴的時間和資源應用於再生能源的發展上。

魏揚強調，儘管擁核方長期污名化再生能源，台灣的再生能源發電量在過去八年間已成長166%，增加超過200億度，超過核電減少的發電量。再生能源的成長推動了減煤，燃煤發電量減少近80億度，發電占比從2016年的45%降至2025年第一季的33%。在這種情況下，重新依賴核電只會浪費發展再生能源的寶貴時間和資源。

從產業競爭力的角度看，魏揚分析，重啟核電將降低台灣在國際經貿去碳化上的競爭力，全球已有超過400家企業加入RE100倡議，要求使用100%綠電。台灣的出口導向經濟結構意味著，包括鴻海和台積電等大廠在內的企業，將受到客戶和品牌商對再生能源要求的影響。因此，鼓勵產業朝向再生能源發展是未來的方向，而醜化綠能、擁抱核電無法幫助台灣在以再生能源為主要驅動的國際經貿中保持競爭力。

台灣綠黨、時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟與數個環團今日在立法院外召開「進步本土在野政黨聯合呼籲：『核三重啟』公投投反對！」聯合記者會。（記者方賓照攝）

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