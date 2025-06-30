賴清德：面對敵情威脅、國際局勢 國防改革要加緊腳步

總統賴清德今主持中華民國114年7月份將官晉任授階典禮，解駿山晉任中將，鄭永熙、鍾坤昌、劉育藤晉任少將。（總統府提供）

2025/06/30 13:07

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今主持中華民國114年7月份將官晉任授階典禮時表示，面對多變的國際局勢及敵情威脅，國防改革要加緊腳步，期許晉任將軍以靈活、務實的作為，建立有效捍衛國家主權與民主自由的可恃戰力；也期盼7月「國家團結月」以實際行動，向世界展現台灣自我防衛的決心和能力。

賴清德表示，晉任新階除了代表肩負起更重大的責任外，也象徵國家對各位的高度期許，期勉各位將軍持續精進，帶領國軍不斷進步。總統恭喜解駿山晉任中將，解將軍在空軍通資處長任內，督導執行空軍「雲端服務系統建置案」，促進資訊系統的數位創新及轉型，為國防資訊戰力奠定良好的基礎。

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賴清德說，恭喜鄭永熙、鍾坤昌、劉育藤晉任少將，3位過去無論是推動台灣與友邦國家交流和軍事合作、提升F-16作戰效能和後續訓練專案，以及整合三軍防空系統、精準打擊火力、並優先攔截目標等專案任務都戮力以赴，持續強化國防力量。

賴清德表示，面對多變的國際局勢及敵情威脅，國防改革要加緊腳步，除了積極汰換、更新主戰裝備外，也要規劃籌獲各式無人系統，透過科技應用強化防衛作戰能力及戰術靈活性。

賴清德說，期許晉任將軍以靈活、務實的作為，結合環境條件，周延規劃各項訓練、部署及戰術，發揮新興兵力的實效，建立有效捍衛國家主權與民主自由的可恃戰力。

賴清德提到，今年7月是我們的「國家團結月」，一年一度的漢光演習即將展開，並且進行「2025城鎮韌性演習」，希望透過漢光演習和城鎮韌性演習的驗證，以實際行動向世界展現，台灣自我防衛的決心和能力，讓我們團結努力，繼續為國家打拚！

總統賴清德期許晉任將軍以靈活、務實的作為，建立有效捍衛國家主權與民主自由的可恃戰力。（總統府提供）

總統賴清德今主持中華民國114年7月份將官晉任授階典禮，解駿山晉任中將，鄭永熙、鍾坤昌、劉育藤晉任少將。（總統府提供）

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