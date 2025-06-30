國民黨：賴清德「團結三講」錯亂事實、錯換觀念 搞得全民錯亂

國民黨今（30日）召開記者會，批評賴總統迄今所謂的「團結三講」錯亂事實、錯換觀念。（圖由國民黨提供）

2025/06/30 14:24

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今（30日）召開記者會，文傳會主委林寬裕指出，賴總統迄今所謂的「團結三講」不僅錯亂事實、錯換觀念，甚至推翻了大家理解的國語文常識，一切都是賴總統、賴主席一個人解釋，搞得全民非常錯亂。對於賴清德一再說沒人可以主導大罷免，國民黨呼籲國人一定要在726以具體行動出來投下不同意罷免，告訴賴總統什麼才是真正「更大的民意」！

林寬裕表示，賴總統批評藍白在立法院違憲亂政，讓大家聽起來非常錯亂。事實上，中華民國憲法前言中清楚載明，依據的是孫中山先生創立中華民國之遺教；憲法第一條規定，中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。賴總統批評藍白毀憲亂政，請問賴總統是否認同憲法的根本基石，也就是中華民國是由孫中山先生所創立，創立時的依據是三民主義？

請繼續往下閱讀...

林寬裕指出，11月12日是國父誕辰，3月12日是國父逝世紀念日，今年是國父逝世100週年，卻沒看到政府舉行任何儀式或發文，不禁要問，其實綠共才是真正毀憲亂政，如果賴總統要遵守中華民國憲法，請先認同中華民國是由孫中山先生所創立，立國的根本精神就是三民主義。

國民黨發言人楊智伃表示，賴總統在演講中完全無視台灣曾經代表參與中華民國制憲的歷史，當時制憲國大代表台灣就有18位，其中8縣各1人，其他包括台北市、婦女、高山族、農漁業、工會、商業代表、僑選代表都有，均有史實記錄可查。賴總統為了扭曲中華民國憲法，難道要扭曲這群曾經為台灣民主奠基的先驅們的努力及付出嗎？

楊智伃列舉，制憲代表中的台南縣代表李萬居，是台灣早期民主運動先驅，曾擔任台灣新生報總編輯，致力推動言論自由與民主改革；新竹縣代表黃國書曾經參加抗日戰爭，在1948年遷台前就當選立法委員，證明了台灣人因為中華民國憲法有選舉與被選舉權及各項基本權利；婦女代表謝娥曾發起反抗日本殖民統治運動，積極推動婦女教育與參政權；高山族代表南志信是台灣第一位原住民西醫，致力保障原民權益。楊智伃強調，這些代表橫跨各縣市、各階層以及不同族群，展現的多元性正是中華民國憲法的根基所在。

楊智伃質疑，賴總統先前講出「雜質說」，總統府新聞稿竟然事後刪文，昨天說「制憲沒台灣人」也被刪除，講錯話不道歉更正，反而偷偷刪文裝沒事，這樣的總統還敢談什麼民主與公開透明？連對歷史都不誠實，人民要如何信任你？面對民進黨發起的大惡罷，呼籲全民在726一定要站出來守護中華民國的歷史，更要守護民主自由制度。

台北市議員鍾沛君指出，總統府硬凹說參與制憲的台灣代表未經普選產生，但事實上許多傳統民主國家都經歷過非全民普選代表的制憲過程，例如印度在1950年制憲會議即由各邦議會間接投票產生的代表組成；美國1787年制定聯邦憲法也是由原始的13州代表組成；二戰之後重建為民主國家的日本跟德國亦同，日本憲法甚至由美軍主導，最後再讓天皇交議會通過。如果依照總統府的邏輯，這些國家當時都不足以作為國民主體的民主國家。

鍾沛君進一步表示，賴清德為了抓緊權力雙標歷史，包括財劃法的修法，昔日賴清德本人都曾主張過，到了2025年卻雙標反對，甚至還主張整個修法提議都是違憲的。此外，賴清德第三講中提到，不是議會表決多數就可以決定，但問題是目前民進黨基本上把大法官當成御用的立法否決院，更發動大罷免試圖扭曲國會多數，一定要投到執政黨贏，才算是去除雜質的民主，讓台灣越來越接近北韓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法