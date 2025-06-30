評賴總統「團結十講」 黃國昌：原來真正的災難是總統

前中廣董事長趙少康30日舉辦「反撕裂 反惡霸記者會」，民眾黨主席黃國昌出席，批評總統賴清德的「團結國家十講」。（記者羅沛德攝）

2025/06/30 14:50

〔記者林欣漢／台北報導〕前中廣董事長趙少康今日舉辦「反撕裂 反惡霸記者會」，評論賴清德總統的「國家十講」，民眾黨立委黃國昌致詞表示，賴總統於去年總統大選辯論時，稱中華民國憲法是災難，昨天的第三講以團結為名、行鬥爭之實，國人發現原來真正的災難是總統，總統對中華民國憲法的理解跟詮釋，從事實到觀念錯得一塌糊塗，令人不忍卒睹。

黃國昌指出，昨天演講結束以後，綠營非常多的人士紛紛在社群平台發言，他們無法相信總統怎麼會錯到這樣的程度。過去的民進黨，有非常多的從政同志是法政背景出身的，當年的民進黨絕對不可能犯這樣的錯誤，非常多民進黨自己內部的人士都忍不住開炮，賴總統的幕僚到底發生什麼狀況。

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黃國昌提到，他關注的不是賴總統事實方面錯誤，總統被廣大的網民嘲諷連GOOGLE都不會，當然是非常難看，更重要、深層的問題是賴總統對憲政民主的概念認識的淺薄，完全凸顯賴個人想要專制、獨裁，想要他所掌控的行政權，不受國會任何監督制衡所展現的言行。

黃國昌特別強調，在任何民主憲政的國家當中，不管對於政府內部的權力，是三權、五權，不管如何安全，都有一個最重要的觀念，是權力彼此之間的監督制衡，賴總統卻一直把新的國會通過的法案，號稱是違憲，「我聽了毛骨悚然，我們的賴總統，現在已經自居為太上皇了，他不僅僅是最高的三軍統帥，不僅僅是國家的元首，他甚至已經自居為大法官的角色了」。

黃國昌表示，從國會改革法案到財政收支劃分法等，哪一件不是民進黨、賴總統當初推動的理念、曾經跟台灣人民許諾要推動的改革法案，賴總統應深切反省的是，為什麼這麼多重要民進黨承諾的改革法案，竟然是在新的國會才有辦法順利通過，相信如果這一屆國會若仍是民進黨過半，過去這一年多這些法案通通不會通過，這也是賴總統念茲在茲想要透過大罷免無差別式的對在野黨發動攻擊的手段，所要遂行真正的目的。

黃國昌提到，賴總統去年總統大選辯論時稱願意到立法院國情報告，並接受立委的質詢，這是他當初親口說的，當選了以後馬上背棄承諾，選前騙票、選後跳票，已經成為現在民進黨的註冊商標了。「賴總統或許在他從政經歷上，在台南養成他唯我獨尊、恣意妄為的個性，真的要講破壞憲政體制，當年的台南市長賴清德拒絕進台南市議會備詢，這是哪門子的民主憲政精神？當時說要廢除監察院，現在發現又肥又香又好酬庸。把自己當成是台南的王，也沒有遭到任何不利的處分，也沒有付出任何代價」。

黃國昌表示，現在當上了中華民國總統，號稱中華民國憲法是災難的賴總統認為，「他現在在台灣的體制下，他要當上帝、要當王、他要當皇帝，一切賴清德說的算。」台灣的民主走到2025年，已經被賴總統所掌握的民進黨送進加護病房，沒有一個民主憲政國家是像民進黨這樣子惡搞，選輸就翻桌，無差別式的進行大罷免，只是要遂行他們一黨專制獨裁的意志。

黃國昌最後表示，民進黨還記得當初對台灣人民的許諾、理想嗎？還是現在的民進黨，就像當初號稱公投民主的民進黨，在2018年公投失利以後，在2019年把公投法重新鎖進鳥籠裡，真正有人民決定的更大的民主，已經被民進黨鎖進鳥籠裡了，這個就是民進黨所要帶給台灣的民主嗎？希望賴總統可以冷靜下來，不要透過自己如此權力的濫用，把台灣帶向災難式的未來。

此外，對於網紅「館長」陳之漢日前直播，稱「台灣2300萬人的性命由中國14億人決定」，引起討論。黃國昌表示，館長常常直播的時候會講非常多的話，口直心快，建議要當館粉、聽館長講話，要把完整的脈絡聽完。

黃國昌說，館長的直播都很長，真的有在看館長直播的人，不會抓他一、兩句話想要來斷章取義，館長就是一個公民，常常直播的時候會講非常多的話，口直心快，政治人物有時候會斟酌再三、比較小心，建議要當館粉、聽館長講話，要把完整的脈絡聽完，抓他一、兩句話然後片段式放大詮釋做政治攻擊，真的大可不必。

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