竹市童軍大露營宣講反罷免發文宣？ 藍立鄭正鈐否認

新竹雙罷總部發言人林志潔接獲家長反映，指國民黨立委鄭正鈐在竹市府舉辦童軍大露營時宣講反罷免且發放文宣。（林志潔提供）

2025/06/30 13:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹雙罷總部發言人林志潔接獲家長反映，指國民黨立委鄭正鈐在竹市府舉辦童軍大露營時，宣講反罷免且發放文宣，表示會將家長檢舉資料交給檢察官調查，鄭正鈐則強調自己是受邀出席，當天未散發任何反罷免文宣品，更未於活動中提及罷免議題。

林志潔說，2025年新竹市童軍大露營在28、29日登場，她接獲家長檢舉，立委鄭正鈐居然在這樣重要的教育場合，宣講反罷免且發放文宣。

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林志潔表示，家長氣憤地說，童軍要求誠實、正直、勇敢的良好品格，這樣涉犯國安法、反滲透法、貪污犯罪被偵查中的親共立委，還跑去市政府主辦的場合宣揚反罷免，根本就違反童軍精神！市政府竟然允許活動中反罷免，也有違反行政中立法之嫌。

林志潔說，之前新竹雙罷總部已經具狀告發新竹市政府行政不中立，涉犯圖利罪，這次事件也會將家長檢舉資料，一併呈給檢察官。

林志潔呼籲鄭正鈐最需要做的，還是好好去跟檢察官解釋傳了什麼給國台辦？「助理薪資究竟是誰幫您付的？」有沒有中飽私囊、低薪高報？跑到教育場合去對學生們做負面示範，實不可取。

鄭正鈐則表示，童軍大露營當天他受邀出席，當天未在活動現場散發任何反罷免文宣品，更未於活動中提及罷免議題。卻遭有心人士刻意將童軍徽章與他處取得的反罷免文宣品並列拍照、惡意拼貼，營造錯誤聯想，混淆視聽、誤導大眾。他們原本標示「不同意罷免」的文宣，遭刻意塗改為「同意罷免」，這種造假行為不僅觸及誠信底線，更涉嫌違法，令人譁然。這種將合規活動與不相干物品惡意嫁接、操作圖文的手法，與先前遭變造的匿名錄音事件如出一轍，目的不在查證真相，而是政治操弄。

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