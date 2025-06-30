中共雙航母「跨島鏈施壓」國安官員：企圖將戰略縱深擴展至第三島鏈

圖為中國山東號航艦的艦載機起降訓練情形。（中國海軍官方X帳號）

2025/06/30 12:20

〔記者陳昀／台北報導〕中共解放軍雙航母船團遼寧號與山東號，一個多月以來在第一島鏈、第二島鏈間執行「跨島鏈施壓」，實施各種海空聯合作戰、反潛反艦、模擬攻擊，甚至有極具危險性的空中接近行為，國安官員分析，相關部署及演訓範圍超過A2AD（反介入/區域拒止）的必要，更遠超過中國的國土防衛的必要，有明顯展現可以將戰略縱深擴展至第三島鏈，並形成宰制性力量的戰略意圖。

國安單位掌握，中國遼寧、山東雙航母船團從5月19日起展開跨島鏈施壓，分別由多艘各式作戰艦、補給艦逐次參與編隊，期間遼寧號船團在黃海、東海海域進行戰機起降、海上巡航跟監以及模擬攻擊外機外艦的演訓，由於各式戰機起降距離日本非常近，日本方面這次也加入揭露。

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國安官員指出，在6月6日、7日間，更發生軍機接近日本反潛機事件，兩機的間距僅50公尺，此高度維安事件也遭到日方抗議；截至上週陸續返港前，兩個航母船團一度在一二島鏈間有長時間演訓；山東號船團則由菲律賓東北至日本西南諸島周邊進行類似演訓，並在日前穿過巴林塘海峽返回南海。

國安官員表示，中國此次行動引發各方關注，我方觀察有兩個戰略意涵，第一，這是中國航母船團首次穿越第二島鏈，展現凸顯中國宰制島鏈能力及絕對存在感的戰略意圖，相關的部署規模及演訓範圍，超過僅僅是為了A2AD（反介入／區域拒止）的必要，更遠超過其國土防衛的必要，明顯展現可以將戰略縱深擴展至第三島鏈，並形成「宰制性力量」的戰略意圖。

該官員說，特別是在香格里拉對話以來，美國、歐盟等多國才接連提醒要注意中國在印太的軍事擴張帶來的威脅時，中國更在意凸顯其在印太的絕對存在，不只要穿越第二島鏈，甚至要抵達國際換日線，直接跟美國形成兩大強權，野心跟企圖心相當宏大。

第二個戰略意涵，國安官員分析，中國演練封鎖全島鏈海空交通線，以衝突邊緣的態勢對各方施壓，包括在東海、黃海、南海的演訓，並穿出第二島鏈，或在一、二島鏈間實施各種海空聯合作戰、反艦反潛、模擬攻擊，直到極具危險性的空中接近，這些動作都明顯在以某種極限、衝突邊緣的態勢，給予周邊各方高度的安全壓力，試圖讓受壓力的各方改變某些對中國的政策，包括與其他各方安全上的協力合作。

該官員提及，5月初以來，第一島鏈周邊70艘船艦星羅棋布的態勢維持相當久，近一個多月在島鏈內外進行具相當規模的軍事展現，值得注意。

國安官員分析，另有一個明顯證據顯示，北京正極力對抗民主國家的集結，6月12日、18日英國、日本等國家在台海自由航行後，中國隨即膝反射式於19日、20日以所謂「戰備警巡」為名，出動數十架軍機在我國周邊騷擾。並由中國國防部發表強烈措辭的聲明，將台海視為內海、將自由航行視為挑戰主權等。

國安官員評估，近期中國種種行動，很明顯是要在中動情勢緊張之際，企圖以在印太的軍事投射，為其友方如伊朗緩和壓力，在美方、其他民主國家都在關注中東、俄烏戰爭的同時，「要在印太形成壓力，分散注意力。」

此外，國安單位也掌握，繼南韓抗議中國在黃海的識別區中線設置大型構造物，試圖模糊中線將黃海內海化之後，日本近期也抗議中國在東海設置大型構造物，且地點同樣選在日本與中國的中線，這印證他們正試圖加速推進黃海、東海、台海內海化的政策，

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