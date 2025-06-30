廖先翔戲謔評論副總統 31罷團將發表聯合聲明要求各黨回應

反共護台志工聯盟舉行「這個立委『先』不要，同意罷免他『先』回去當人大」記者會，反共護台志工聯盟發言人婷婷（左起）、小花、政治工作者周立軒。（記者陳逸寬攝）

2025/06/30 13:29

〔記者方瑋立／台北報導〕反共護台志工聯盟與罷免團體代表今（30）日召開「這個立委『先』不要」記者會，嚴厲譴責國民黨立委廖先翔以戲謔語氣評論副總統蕭美琴在捷克遭中國外交人員跟監與追撞事件，認為其言論不僅羞辱副總統，更傷害台灣國家尊嚴。聯盟也預告，31個罷免團體正研擬今天下午發布聯合聲明，要求台灣各政黨對此國安危機明確表態。

聯盟發言人小花表示，針對中國駐捷克人員對副總統蕭美琴的蓄意跟監與追撞，國際多國已第一時間聲援台灣，唯獨台灣內部竟有立法委員不僅不譴責中國，反而替中共發聲。她批評，廖先翔以「有點遜欸」等戲謔語氣評論此一暗殺未遂事件，這不是幽默，而是對副總統、國家人員及所有珍惜自由人命台灣人的羞辱。她強調，台灣人絕不姑息替敵對政權說話的立委，呼籲選民以罷免行動表達民意。

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聯盟發言人婷婷則指出，廖先翔的言論顯示其與中國「心靈相通」，反映國民黨立委的真實立場。她質疑，若連副總統遭遇追撞都能以戲謔態度對待，罷團志工遭攻擊是否也被視為笑話。她呼籲新北市選民下架不適任立委，強調無論黨派，台灣人在外受欺負都應團結一致。

政治工作者周立軒（周軒）則指出，國際間包括路透社、衛報、IPAC、美國國會等均已明確譴責中國此一國家恐怖主義行為，唯獨台灣內部部分在野黨立委將矛頭指向捷克政府，未對中國究責。他透露，31個罷免團體正草擬聯合聲明，預計今日下午發布，要求各民主政黨對此事件表態，並將各黨回應情形作為726罷免投票參考。

至於聯合聲明的訴求，周立軒說，罷團對廖先翔的言行感到非常憤怒，所以希望藉此呼籲所有自由民主陣線的國家可以持續與台灣站在一起，除向聲援的國家表達感謝外，也希望台灣內部的政治人物對此重大國際事件有所表態。

反共護台志工聯盟30日舉行記者會，譴責立委廖先翔戲謔評論中國密謀衝撞我國副總統蕭美琴座車恐嚇的計畫。（記者方瑋立攝）

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