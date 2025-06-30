南投罷團志工化身「無臉男」上合歡西峰 自製「福壽螺」道具助陣

南投公民會社成員爬到合歡西峰，變身「無臉男」，拉開罷免游顥布條。（南投公民會社提供）

2025/06/30 14:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投立委馬文君、游顥罷免補件案，6月27日已由南投縣選委會審查完畢，中選會本週徵詢委員會議可否先成案並定投票日，罷馬、罷游團隊不管「局勢依然不明」，持續空陸戰宣傳「同意罷免」，「無臉男」上合歡西峰、「福壽螺」到虎頭山，國3交流道站肥皂箱，就是要喚起大家同意罷游、罷馬的行動。

南投罷免立委馬文君、游顥的公民團體，自稱是「最受折磨的罷團」，有罷團志工幹部指出，從二階連署書補件送件後，南投縣選委會審查牛步化，比南投晚送件的呂玉玲、邱若華罷免補件案，都已審完並排在7月26日投票，而南投縣選委會6月27日才審完罷馬、罷游補件案，而原本中選會說7月18日才要開委員會連同另5個補件案一起審查，但週日媒體又報導中選會本週徵詢委員意見，「情況依然不明」，但是不管如何，同意罷免宣傳不會停歇。

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南投罷游、罷馬的志工團體因為沒辦法像馬文君、游顥有經費和行政資源，因此採取「小而美」的空戰和陸戰方式，除陽台、農園、小貨車懸掛「台派寶寶同意罷免」橫幅，志工們也發揮創意，這個周休假日就有南投公民會社的志工變身「無臉男」上合歡西峰，宣傳「罷免游顥」，雖該區域都是投二選區，但可讓爬合歡山的山友看到，幫忙宣傳，也會放上網路宣傳。

南投公民會社和民進黨前南投縣黨部執行長曾琮愷，週日下午也在國道3號名間交流道附近舉牌、站肥皂箱，並拿麥克風宣講「罷免游顥」的理由。

「All罷馬」志工也不遑多讓，有人到埔里愛蘭橋入口舉牌罷馬，也有人上到虎頭山拉布條、舉牌，還帶著自製的「福壽螺」宣傳罷免馬文君。

All罷馬志工到埔里虎頭山宣傳同意罷免馬文君，自製福壽螺道具最吸睛。（圖擷自jingling.Liu的threads）

南投公民會社和曾琮愷（站肥皂箱者）在國道三號名間交流道附近宣傳同意罷免游顥。（曾琮愷提供）

All罷馬團隊志工在埔里入口宣傳同意罷免馬文君。（罷團提供）

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