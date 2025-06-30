國台辦聲援國民黨！賴瑞隆：罷掉藍委 中共勢力將被趕出立院

全台大罷免國民黨立委7月26日將舉行投票，中國國台辦日前聲援國民黨，痛批民進黨當局無所不用其極打壓在野政黨，變本加厲製造「綠色恐怖」，希望廣大台灣同胞堅決反對。（圖取自北市議員許淑華臉書）

2025/06/30 13:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免7月26日將舉行投票，中國國台辦日前強力聲援國民黨，痛批民進黨「綠色恐怖」。民進黨立委賴瑞隆今日受訪表示，中共窮盡一切想阻止大罷免成功，一旦國民黨立委被罷免掉，中共的勢力將被趕出立法院。

賴瑞隆指出，連中國國台辦都在聲援國民黨，就可以看出中共非常在意。過去一年來，藍白主導的國會如此親共，一旦國民黨立委被罷免掉，中共的勢力將被趕出立法院，中共的勢力將無法再伸入國會，所以中共窮盡一切可能要阻止大罷免成功。

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賴瑞隆分析，中共想讓傅崐萁及其親共協力者留在立法院，繼續維持親共的行為，但這是台灣最大的國家安全危機，因此賴清德總統也站出來跟人民做溝通，希望維持台灣的自由民主。

賴瑞隆說，台灣的自由民主是無數前輩犧牲生命、流血換來的，如果在我們這一代被犧牲掉，將無法對民主前輩交代。即便在蔣介石、蔣經國時代，國民黨都是強烈反共的，但現在的國民黨徒子徒孫，以及蔣萬安這些人的作為，兩蔣一定是死不瞑目。

他強調，反共是台灣人的基因，反共是台灣自由民主的基本原則，也是台灣人民的共識。必須拒絕共產主義，拒絕中共專制政權「一國兩制」統一台灣，絕不接受中共統治，希望國民黨、民眾黨能一起守護自由民主的台灣，不要做中共的棋子。

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