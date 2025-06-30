罷團頻遭黑道威脅 吳思瑤：中國極可能已出手

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/06/30 12:36

〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免邁入三階投票階段，罷團領銜人、政論節目主持人遭黑道威脅恐嚇事件頻傳。對於國安單位研判相關事件背後恐有中共教唆，立法院民進黨團幹事長吳思瑤強調：「中國一定會出手，中國勢必會出手，而中國極有可能已經出手。將持續要求檢調機關強力執法，調查是否有不當中共資金流入國民黨的反罷操作。」

「這是想當然爾！」吳思瑤表示，過去中共公然介選，現在就會無所不用其極的「介罷」，已發生的事實就是，他們一再地透過認知作戰一條龍，打擊台灣發動罷免的公民罷團領銜人，這已有多起案例，也透過認知作戰抹黑、攻擊投入罷免工作的民進黨相關協力的從政者，這也都是現在進行式。

請繼續往下閱讀...

他說，暴力事件經由相關調查已確認，對政論節目主持人李正皓施暴者，就是天道盟的黑道人士，這背後有沒有中國的影武者，針對「大罷免、大成功」這場神聖戰役當中，具有關鍵發言權的意見領袖一個個加以施暴打擊，不管是認知作戰的抹黑，或者是實體的暴力打擊，這都是現在進行式。

「有介選就有介罷！」吳思瑤指出，將持續要求檢調機關強力追蹤是否有不當中共資金流入國民黨的反罷操作，以及中共是否強力壓迫台商返台投票，替國民黨救罷免，因為這些老招、爛招，都是過去中共介選的招式。

吳思瑤強調，這一次要挽救藍白在未來國會能夠繼續居於主導地位，讓藍白持續成為在台灣的中國勢力代言人，中國絕對會更加無所不用其極，不管是資金的、脅迫台商返台投票的、施以實質暴力的，或是每天都在發生的認知作戰，這些公然介罷的行為，一定是越來越變本加厲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法