赴雲林力挺「拔丁行動」 林右昌：雲林、花蓮最受壓迫威脅

民進黨秘書長林右昌昨赴雲林口湖，參與罷免國民黨立委丁學忠的拔丁行動，並到下崙黃昏市場掃街。（民進黨提供）

2025/06/30 11:51

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨秘書長林右昌昨赴雲林口湖，參與罷免國民黨立委丁學忠的「拔丁行動」，並到下崙黃昏市場掃街。林右昌表示，雲林和花蓮同樣都是被壓迫、威脅最嚴重的罷區，但相信再怎麼困難，也不會比當初國民黨戒嚴威權的年代還困難，民進黨所有黨公職會做公民團體最堅實的後盾，與公民同行，全力挺到底。

民進黨今天發布新聞稿表示，林右昌特別前往為罷團志工與地方黨公職們加油打氣，因為雲林的罷團遇到丁學忠勢力非常無理的打壓和阻撓，不管是辦活動要借場地、宮廟廣場、租用看板，都會接到施壓與關切，讓人心生恐懼，公民團體是小蝦米對抗大鯨魚，為了守護台灣滿腔熱血，希望有更多人關心雲林，相挺雲林公民行動。

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林右昌表示，他聽到國民黨在地方上散播，說是因為民進黨選輸了不甘心才提罷免，這完全不是事實，公民團體發起罷免丁學忠的行動，是因為丁學忠上任一年多來，跟著立法院國民黨團總召傅崐萁推動無數毀憲亂政、親中投共、削弱國安與掏空台灣的法案，跟著傅崐萁作惡，這才是罷免的原因！

林右昌強調，即將被罷免的國民黨立委們，現在突然收起在立法院的兇神惡煞面孔，低調躲起來，想讓台灣人民忘了他們一年來如何在立法院通過無數毀憲亂政的法案，如何違憲惡刪中央政府總預算，傅崐萁為何敢在立法院大搞毀憲亂政與親中投共的法案，就是因為有像丁學忠這樣的立委，無魂有體親像稻草人，跟著傅崐萁做壞做亂，才把立法院弄得這麼亂，破壞好不容易建立的民主法治。

林右昌補充，丁學忠一方面罵民進黨沒有支持雲林，一面說自己為雲林爭取多少經費，這不是自打嘴巴，相互矛盾嗎？雲林縣自有財源有限，財政絕大多數都是靠民進黨中央政府的支持，從蔡英文總統到現在的賴清德總統，對雲林縣的建設大到橋樑、水利、公路，到社宅、堤岸、農水路、水溝，甚至營養午餐，哪一件沒有民進黨政府的支持？請丁學忠不要再欺騙雲林人！

民進黨秘書長林右昌昨赴雲林口湖，參與罷免國民黨立委丁學忠的拔丁行動，並到下崙黃昏市場掃街。（民進黨提供）

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