離譜！成功嶺爆警專區隊長矇騙哨兵 帶警專女學生私會禁假男友

成功嶺替代役訓練中心遭爆料，有警專幹部私下帶役男女友入營，騙過安檢哨兵進入營區約會。（記者陳建志攝）

2025/06/30 11:50

〔記者陳建志／台中報導〕警專、警大畢業生正在成功嶺替代役訓練班接受266梯次替代役基礎訓練，有讀者向本報投訴，一名警專顏姓區隊長，本月26日下午，利用職權之便，謊稱張姓警專女學生是警職英文老師，騙過成功嶺大門安檢哨兵進入營區，私自在辦公室幽會受到禁假處分的陳姓役男，還違規使用手機，除不滿僅通報警專卻未移送司法偵辦，也質疑成功嶺哨兵安檢形同虛設。

讀者爆料，陳姓警專畢業生本月23日進入成功嶺替代役訓練班，接受警校生第266梯次替代役基礎訓練，陳男因故受禁假處分，其同樣就讀警專的張姓女友因擔心、想念，要求警專派遣到成功嶺的顏姓區隊長載她進入營區。

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爆料人士表示，顏姓區隊長答應張女的要求，本月26日下午2點開車載她進入成功嶺營區，並在營區門口誆騙安檢哨兵張女是警職英文老師，讓她進入營區。並讓原本應該在教室上EMT初期救護課程的陳姓役男，以校方「約談」名義讓他離開教室，再將他們帶入專門辦公室休息。

爆料人士說，顏姓區隊長接著離開辦公室，為陳、張情侶檔製造約會環境，2人在辦公室內大啖點心、飲料、餅乾，並違反規定使用手機，直至下午5點陳男才回教室上課，接著顏區隊長再私下將張女載離成功嶺營區。

爆料者不滿表示，顏姓區隊長是警專幹部，卻帶頭違反成功嶺營區規定，以特權的方式，將未經許可人員私自帶入營區，還在營區內幽會，影響受訓役男上課進度及學習，事後替代役訓練中心僅通報警專行政懲處，欺矇哨兵等行為卻未移送司法單位調查。

爆料者強調，若今天進入營區的不是女友，而是敵對勢力人員，不就順利滲透進成功嶺進行破壞，或竊取相關的軍事機密，如此安檢形同虛設，值得進一步檢討。

成功嶺替代役訓練中心執行秘書黃英倫表示，因陳姓役男被禁假心情低落，張姓女友得知後請顏姓區隊長帶她進營區開導，兩人碰面約2個多小時，當時是在區隊長辦公室，有人員進進出出，非只有他們兩個人，也沒有在裡面吃吃喝喝，不過顏姓區隊長私自帶人進營區，事先未經過報備已經違反規定，當天得知已通知警專進行懲處。

至於是以何名義帶張女進營區？是否有騙衛哨涉及相關刑責，目前已經通知負責衛哨安檢的陸軍104旅進行調查釐清。

讀者爆料，有警專幹部私下帶役男女友，騙過安檢哨兵進入營區約會，質疑成功嶺大門哨兵形同虛設。（記者陳建志攝）

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