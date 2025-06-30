中國對台統戰進入高峰期 國安單位揭下半年密集攻勢

國安單位揭露，中國對台統戰高峰期即將展開，7月起將利用「三個八十年」進行國際法律戰。（路透資料照）

2025/06/30 11:56

〔記者陳昀／台北報導〕國安單位揭露，中國對台統戰高峰期即將展開，7月起將利用「三個八十年」進行國際法律戰，以對日抗戰勝利八十週年、聯合國成立八十週年、台灣光復八十週年為論述，扭曲歷史、宣稱台灣是中華人民共和國的一部份，活動規劃涵蓋整個下半年，要透過兩岸法理戰密集處理兩岸歷史定位，並積極邀請台灣政要為其背書。

國安人士指出，中國透過「三個八十年」的對台法律戰、統戰高峰期即將開始，即便中國在抗日的作為並不多，反獨裁政權也意味不明，台灣光復更難以理解與中國有何關聯，但評估中國紀念抗戰勝利、反法西斯戰爭、台灣光復八十週年的意圖，是要以此宣稱中國形塑二戰後的國際秩序，並在對日抗爭決定了「台灣屬於中國」，台灣是中華人民共和國的一部分就是國際秩序，因此持續扭曲聯合國2758號決議。

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國安人士分析，7、8、9、10月中國預計利用「三個八十年」進行的工作分為幾個部分。第一，中國國家主席習近平5月9日訪問莫斯科，事前投書俄羅斯報，特別提及「今年是台灣光復80週年」，聲稱台灣回歸中國是二戰勝利成果、戰後國際秩序的重要組成部分；隨後在海峽論壇開幕式，中國政協主席王滬寧亦強調，今年是抗日戰爭與反法西斯戰爭勝利、台灣光復80週年，是「兩岸同胞捍衛中華民族尊嚴、保衛共同家園」的見證。

國安人士提到，自6月10日開始，中評智庫與人大兩岸關係研究中心舉辦「三個八十週年紀念與台灣問題」活動，藉由抗戰勝利、聯合國成立與台灣光復八十週年，聲稱戰後國際秩序已確認台灣是中國不可分割的一部分。港澳官媒也透過快評強化北京主張，如中評社6月23日快評稱「要銘記歷史正義，捍衛台灣光復法理根基」，當中再次提及，「三個八十週年」凸顯台灣是中國不可分割的一部分，「法理根基」深植於戰後國際秩序與二戰勝利成果。

國安人士提及，中國國務院已公布「抗戰勝利八十週年」系列規劃，從9月3日大閱兵習近平將發表重要談話，並舉行港澳台與海外人士座談會、國際學術研討會，到10月25日前後紀念台灣光復週年大會，12月13日南京大屠殺公祭儀式，整套時間軸涵蓋整個下半年，並以此為兩岸法理戰主軸，密集處理兩岸與歷史定位問題，並積極邀請台灣政要與人士參與。

國安人士強調，真正的「解放」應來自人民真正享有民主與自由；真正的「光復」，應是主權在民、政權能夠透過人民意志更迭的結果，從這樣的標準來橫量，中國政府與其花這麼多力氣去扭曲歷史，不如將精力投入在對的方向努力。

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