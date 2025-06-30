內幕》中國威脅「2個急迫」 促賴總統推「十講」異中求同

總統賴清德啟動「團結國家十講」，強調是因為中國扭曲台灣的歷史，他有責任、義務要講清楚。（資料照，總統府提供）

2025/06/30 11:31

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統推出「國家團結十講」，被在野陣營質疑是為大罷免鋪陳。國安人士說明，總統選在此時推出「十講」，主要基於抵禦中國統戰、嚇阻中國武力威脅的「兩個急迫」，訴諸國民集結最大力量，強化內部團結、自我防衛，

確保自由民主的穩定現狀不受破壞，初衷是異中求同。

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國安人士指出，今年全球局勢多變，中國在區域的複合式威脅未曾緩和，對台灣內部的統戰滲透更持續加劇，包含誘拉、跨境鎮壓，以及持續挑動內部對立、弱化自我防衛決心的認知操弄，總統希望透過「十講」進行有系統的社會溝通，將台灣內部各種不同的主張，集結在共同守護自由民主現狀不受到威脅的公約數上，讓大家瞭解情勢、認識威脅，共同努力。

國安人士表示，在作法上，總統採取訴諸國民，集結最大力量，同時藉此強化自我防衛，目的就是確保穩定現狀。

至於為何選在此時展開「十講」，國安人士說明，主要基於「兩個急迫」，第一是抵禦中國統戰滲透的急迫，總統日前針對中國對台統戰五大威脅提出17項對策，經盤整有許多對應措施需要完備立法或調整行政作為，在在需要足夠的社會支持力道，確保國會在立法進程中能不分黨派的合作。尤其過去一段期間，中國加大對台灣內部的各種滲透、分化，更讓相關對應的努力有必須加速的急迫。

該人士說，第二是嚇阻中國武力威脅的急迫，我國正因應中國軍事威脅積極進行各項國防強化工作，國防投資等相關預算亟待國會不分黨派的支持，歷來民調顯示，國人不分黨派都高度支持強化國防，總統希望這也能反映在政治結構上，透過跟國人的直接溝通，讓國民的意志有所表達，確保朝野政黨順應民意，支持加速國防強化。

國安人士表示，整體而言，十講的安排，立足在確保台灣安全穩定的現狀，不會因為中國對台灣內部的統戰滲透而被破壞，相關談話都循此原則，重點在強化國人對「確保現狀」的共識，應對中國近期推動「3個80年」、加大鼓吹台灣人申辦身分證等製造台灣內部分歧衝突的做法。

賴總統第二講時提及，台灣有八成民意支持蔡英文前總統「四個堅持」主張，要透過一次次選舉罷免，如打鐵鑄劍般千錘百鍊，「打掉雜質」，被在野黨大做文章。被問到內部風險評估，這是意外嗎？國安人士回應，賴總統只是以煉鐵的過程舉例，邏輯並不是外界想像的意識形態，初衷是讓大家異中求同，現在毫無疑問，沒有國人希望被中國共產黨統治，確實有些人怎樣都轉不過來，怎樣都認為「你在針對我」，這部分會由不同層次、不同體制的溝通來進行。

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