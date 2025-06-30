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    逾2千中配未繳喪失原籍證明 移民署：窮盡方式找人解決問題

    內政部移民署長林宏恩。（擷取至移民署網站）

    內政部移民署長林宏恩。（擷取至移民署網站）

    2025/06/30 10:31

    〔記者謝君臨／台北報導〕內政部移民署要求約1.2萬名在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」，期限將於今日到期。針對目前仍有2000名中國籍配偶失聯，內政部移民署長林宏恩今出席立法院司法及法制、內政委員會聯席會議前受訪表示，會透過健保資料勾稽或國安單位協尋等，窮盡一切方式將人找出來，共同解決問題。

    移民署日前發函通知中籍配偶3個月內補繳「喪失原籍證明公證書」，否則撤銷在台戶籍登記。陸委會發言人梁文傑26日表示，未與政府聯繫者有2237人，已知道現居住地者約占2成，移民署正透過專勤隊編組就近查訪，期盼能儘早聯繫到當事人，並到戶提供申請表件以協助申辦。

    立院司法、內政委員會今舉行聯席會議，併案審查朝野立委所提「內政部新住民發展署組織法草案」等案，林宏恩於會前受訪，針對中配失聯做相關說明。

    林宏恩表示，基本上到目前為止還沒聯繫到的2000名中配，只要他們展現願意處理的意願與行動，對於註銷戶籍這種重大事件，「我們不會逕予處理」。

    針對目前失聯的2000多名中配，林宏恩說，「會透過各種管道找出來」，主要有可能的是，這些中配在台灣未育有子女，屬於比較年長、孤老、弱勢或是有資訊落差，因此會窮盡一切方式，包括透過健保資料勾稽，或是國安單位協尋，盡量把他們找出來，共同解決問題。

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