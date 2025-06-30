遭質疑偵辦郭台銘連署案光碟「被動手腳」 桃檢回應了

桃園地檢署外觀。（記者余瑞仁攝）

2025/06/30 12:07

〔記者余瑞仁／桃園報導〕前民進黨桃園市議員郭麗華與其劉姓女助理涉嫌為鴻海集團創辦人郭台銘花錢買參選總統公民連署書，遭桃園地檢署起訴，目前該案在桃園地方法院等候宣判，今卻傳出，檢方偵訊光碟遭質疑被動手腳。桃檢上午回應，已將偵訊錄影光碟提供法院，另備援之錄音檔案，經勘驗僅有連串答答聲而未提供，為免被告及辯護人誤解，將儘速將上開錄音光碟檢送法院。

桃園地檢署於2023年12月20日依違反正副總統選舉罷免法將民進黨籍前桃園市議員郭麗華起訴，起訴指郭麗華為協助郭台銘進行總統選舉公民連署，2023年10月間涉嫌指示劉姓女助理對外以每份300元收購連署書，劉女分6次到郭麗華議員服務處拿取325份空白連署書及對價的8萬4000元，以每份300元找民眾連署，桃園地檢署發動搜索調查時，劉女等6人坦承犯行，郭麗華始終否認犯行，檢方偵結將郭、劉女等7人提起公訴。

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周刊今天報導，承辦起訴的檢察官在偵訊郭麗華時未告知被告權利事項，並以威逼手段偵訊，違反《刑事訴訟法》規定。而郭麗華在法院審理過程中曾3度當庭或具狀請求檢方提供開庭光碟，她等了7個月才拿到，沒想到勘驗偵訊光碟竟發現全被離奇消音，對比其他被告偵訊光碟卻都完好，因而質疑偵訊光碟被動手腳，恐讓檢方偵訊筆錄無證據能力，而此案承辦檢察官，就是偵辦前桃園市長鄭文燦涉貪案的陳嘉義。該周刊上週另報導指陳嘉義偵辦鄭文燦案過程中，遭質疑「證據造假」。

對此，桃園地檢署上午回應，此案被告及辯護人請求提供偵訊錄影光碟，桃檢已將偵訊錄影光碟提供法院，另備援之錄音檔案，經勘驗僅有連串答答聲，未錄得偵訊對話而未提供，為免被告及辯護人誤解，將儘速將該錄音光碟檢送法院。

檢方並指出，此案被告偵訊筆錄均有記載被告否認犯行、檢察官告知權利及辯護人全程在場等情形，並未影響被告權益；桃檢並說，檢方偵訊錄音設備均有定期檢查，何以本案有此情形，將瞭解原因加強檢查改善相關設備，避免此類問題發生。

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