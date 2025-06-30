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    組共諜集團吸收軍人 扯鈴教練魯紀賢判10年半、郭書瑤弟弟判3年10月

    具有退伍軍人身分的扯鈴教練魯紀賢。（資料照）

    具有退伍軍人身分的扯鈴教練魯紀賢。（資料照）

    2025/06/30 10:08

    〔記者張文川／台北報導〕扯鈴教練魯紀賢2020年被中共吸收，收受中共援助的台幣570萬元資金，返台在台北市設立據點，找藝人郭書瑤的胞弟郭伯廷、好友趙亦偉等人幫忙，以宴飲、金錢為誘餌吸收國軍現役、退役士官兵加入組織；台北地院更一審今依國家安全法之發展組織罪，判魯紀賢10年6月徒刑，郭伯廷、趙亦偉以幫助犯各判3年10月、3年8月有期徒刑。

    被吸收的士兵共犯，海巡署時任現役下士馮世維判4年10月，4名已退役的陸軍中士林姿穎6年、空軍中士林明慧2年（姊妹）、陸軍上兵常德隆4年10月、下士李得勝4年4月。

    郭伯廷的女友曾姿婷也依幫助犯判處3年8月，地下匯兌業者田曦判8年徒刑。均可上訴。

    台北地檢署2023年11月起訴魯紀賢等10人，因國安法修法施行，將發展組織罪改為二審法院管轄，北院一度將全案依「管轄錯誤」程序而移轉給高等法院，但北檢、郭伯廷不服上訴，高院認定為維護應被告訴訟防禦權及審級利益，發回北院更審，北院更一審今宣判。

    魯紀賢曾獲台灣扯鈴冠軍，被中共吸收回台後，在士林區租透天厝為據點，找郭伯廷3人幫忙，使用其銀行帳戶以地下匯兌方式，接收中共提供的資金570萬元，透過服役時的人脈，吸收馮世維等5人加入組織。另有11人拒絕加入，吸收未遂。

    魯紀賢審理時坦承將馮世雄、楊文賢交付的部隊文件資料轉交給中國人士，並以中方提供的資金做為報酬付給下線士官兵，每次都是給現金，聯絡都是單線作業，不會集合開會，他會以手機拍攝或掃瞄下線提供的紙本文件，再上傳給中方。

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