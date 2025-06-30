殯葬管理新制明上路 「艱苦人條款」還要再等等

殯葬管理條例新制將在7月上路，圖為民眾去納骨塔掃墓。（資料照）

2025/06/30 06:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕殯葬管理條例新制明日（7月1日）上路，對於殉職警察、義勇警察、民防、消防與義勇消防人員或其他依法令從事於公務的人員，使用公立殯葬設施，免收費用。不過，官員說，今年5月修正通過的中低收入戶免費的「艱苦人條款」，並未一併施行，預計半年後才會實施。

為保障消費者權益，2023年底三讀修正通過的條文，除因公殉職免費使用公立殯葬設施外，同時明定私立公墓或納骨塔業者向消費者收取的契約一切費用，應包含有12％以上的管理費，同時將現行殯葬設施經營管理基金與管理費「兩制合一」，強化私立公墓納骨塔安全保障與災後修護資源運用。

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業者應於金融機構分別開設專戶，並將管理費存入專戶，違者處10萬元以上50萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期仍未改善者，得按次處罰。另對於修正公布前5年未提撥2%經營管理基金，在新法施行後，補提撥有財務困難的業者，訂有得寬限3年分期攤提的紓解方案。

此外，殯葬管理條例原保障低收入戶家屬往生後，可免費使用公立火化場、納骨塔。而立法院今年5月也三讀通過「殯葬管理條例」第21條之1條文修正案，納入中低收入戶的「艱苦人條款」。根據統計，每年因此補助低收入戶約1.2億元，由於我國低收入戶與中低收入戶人數相近，推估經費需再增加一倍，約1億元。

官員指出，公立殯葬設施經營管理，屬於各地方政府權責，而免費使用相關的規範及標準，也須依據各地方政府所訂定的自治法規辦理，目前地方政府正辦理中，預計半年後才會上路，目前行政院尚未公告施行。

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