綠台中市長傳提名新系何欣純 彰化縣長料徵召正國會黃秀芳？

2025/06/30 00:10

正國會立委黃秀芳（前中），是綠營提名彰化縣長人選之一。（資料照）

〔記者張聰秋／彰化報導〕明年底（2026）就是九合一大選了，民進黨全國黨代表大會（簡稱「全代會」）前天（28日）通過提名特別條例，部分縣市長人選將以徵召取代初選。彰化已多人表態參選縣長，全代會後隨即傳出立委黃秀芳是徵召呼聲最高人選。對此，陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富3人都表明尊重黨的決議，但反批是有人故意放話帶風向！3人強調爭取提名堅持到最後一刻，「絕不輕言放棄！」

傳不讓新系整碗捧去

地方傳聞，2022年披綠袍挑戰國民黨爭取連任彰化縣長王惠美失利的黃秀芳，這次在民進黨內部民調中勝出，是最有機會代表民進黨參選明年縣長的熱門人選，「徵召」消息一出掀起民進黨內茶壺風暴；政壇甚至傳出，民進黨台中市長提名人選極可能就是新潮流系的立委何欣純，與台中僅一溪之隔的彰化縣，就不應該再由新潮流系人馬，應給讓給其他派系，以制衡黨內派系互鬥。

立委陳素月認為，有心人士故意放話帶風向，她不予置評。（資料照，陳素月提供）

新系陳素月：政治非分贓

對此，同屬新潮流系的立委陳素月表示，「政治非分贓」，沒有所謂台中新潮流選，彰化就不能有新潮流，大選應以勝選為最大公約數，基層實力雄厚攸關成敗，而全代會通過徵召方式，並非直接指定一人，縣市長非官派更不是區公所首長，提名仍有其一定程序，雖無正式的初選，但一定要經過協調，目前彰化縣包括她在內已有多人表態參選，在多人都堅持要選下，過去彰化縣黨內協調也沒有一次成功過，這次要在多人中協調產生，實在很難達成共識。

面對傳聞呼聲最高人選是正國會系統的立委黃秀芳，陳素月表明這是有心人士故意放話，她不予置評，她相信，最合適的提名人選必須經過民意的考驗與多次大選的洗禮，不是放話就贏了，她會繼續努力爭取提名。

彰化市長林世賢說，他和黃秀芳、陳素月民調持平。（資料照，林世賢提供）

林世賢：我、黃秀芳、陳素月民調伯仲之間

林世賢也說，他是黨員理當尊重黨的決議，全代會才剛結束就傳出徵召人選，很明顯是有心人士挑釁黨內機制，故意放話帶風向，就他知道，一份委由具權威與代表性的民調公司於6月5日完成的黨內民調結果，民進黨表態的4人中，僅為3人進行互比式民調，他、陳素月與黃秀芳，黃秀芳雖領先，他與陳素月持平，緊追在後，但3人都在誤差範圍內，而在對比式民調中，3人與國民黨假想敵前彰化副縣長洪榮章、立委謝衣鳯對比，3人都持平，沒有誰勝出、誰佔上風的情況出現，目前民進黨執政面臨最大的挑戰是「朝小野大」，如何在大罷免中翻轉頹勢，攸關台灣的未來，眼前重心要在大罷免上展現主流民意，不應用放話的惡劣手段破壞提名機制。

林世賢認為，他沒有派系的包袱，相對沒有優勢，但在關鍵時刻反而是才是最大的優勢。

邱建富：任9年彰化市長 最具組織力

邱建富則表示，傳聞絕非事實，他自己也接到民調電話，他覺得是其他表態者自己做的內部民調，故意排除他在外，並非黨內正式民調，他堅信自己做過9年市長，戰鬥力強，也最具組織力，更有全縣高知名度，徵召先決要件是先協調再由內參民調決議，民調須列入全部有意願參選，不是表態者自己做了算，他按既定步驟，努力到最後一刻。

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