還未回應個人史觀爭議 盧秀燕再批賴清德挺大罷免是「選輸不甘願」！

賴清德表態支持公民自主發起的大罷免，盧秀燕批「選輸不甘願」。（資料照）

2025/06/29 23:21

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日前才酸總統賴清德強調「中共從未統治台灣」是「個人史觀」挨轟的台中市長盧秀燕，今天（29日）針對身兼民進黨主席的賴清德表態支持公民自主發起的大罷免，批賴清德是「選輸不甘願」，再次引發輿論批評，律師林智群也忍不住痛批：「這種素質也想選總統？」

被認為有可能參選國民黨主席，甚至參選下屆總統的盧秀燕，日前就賴清德在「團結國家十講」談話中強調中華人民共和國從未統治過台灣任何一天，所謂「台灣自古以來就是中國不可分割的一部分」不是事實一事，宣稱那是賴清德的「個人史觀」，引發外界砲轟，至今盧秀燕都未有正面回應。

請繼續往下閱讀...

昨天（28日）民進黨召開全國黨代表大會，賴清德致詞時表態支持公民自主發起的大罷免行動，並指示綠營上下要與公民同型，一同承擔守護國家的責任。盧秀燕今天受訪時批評賴清德的言論是「選輸不甘願」，大罷免是「無差別的報復」，民進黨想「一黨獨大」，提醒賴總統「多重視民生疾苦、少搞點政治」。

對此，林智群今天在臉書發文，「明明就是藍白總統選輸不甘願，才會利用國會多數亂立法、亂刪預算，大家看得很清楚，才會有民眾發起的大罷免。盧秀燕這種素質也想選總統？拜託國民黨提名她！」

網友紛紛表示，「睜眼說瞎話最會」、「無差別？我們是全面出擊啊，誰跟你無差別？你們哪一個是無辜的？」、「沒有一位無辜欸，對於違憲的法案藍白有哪位跳出來投下反對？」、「選輸總統大選，改說立法院才是主流民意」、「百姓遇到詐騙集團，現在在處理退貨手續，這有什麼不對？」、「KMT就是意識不到自己的爛」、「這種格調還想坐大位」、「怎麼會無差別？我們只倒垃圾」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法