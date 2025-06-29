大罷免在即！陳亭妃包場《看不見的國家》 籲團結挺台灣

立委陳亭妃包下戲院邀大家觀賞紀錄片《看不見的國家》，用行動表達對台灣、對民主的支持。（陳亭妃提供）

2025/06/29 21:57

〔記者王姝琇／台南報導〕立委陳亭妃今日包下戲院，邀大家一起觀賞紀錄片《看不見的國家》，用行動表達對台灣、對民主的支持。她表示，這不只是一場電影，更是一場對台灣價值的凝視，透過這部紀錄片，大家可以一起思考，面對任何挑戰，不論是外在壓力，還是內部的分歧，只要台灣人願意彼此相挺，團結就會成為最強大的力量。

大罷免行動在即，陳亭妃表示，《看不見的國家》不只是一場電影，這是一種提醒，台灣曾經被世界忽略，但今天，我們用自己的力量，讓世界看見台灣，我們不能被恐嚇，不能被分化，不能被打倒，面對任何挑戰，台灣人絕對不會退縮。台南市議員陳秋萍、陳碧玉、陳怡珍、周麗津等人到場共襄盛舉。

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陳亭妃強調，團結，是我們唯一的道路，民主，絕對不能退讓，這場電影會散場，但我們守護台灣的決心，絕對不會散場，民主的力量也將持續延伸到每一個台南人的日常生活中，成為台灣繼續前進的最大動力。她也提及，正如同昨日民進黨全代會，總統賴清德帶領全黨高喊「團結」，強調在面對外在壓力與內部挑戰的此刻，團結才是台灣最大的力量。

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