賴總統「團結十講」 黨政人士：在野黨連三場斷章取義、偷換概念

總統賴清德今在「團結國家十講」第三講談「憲政體制」，凸顯民主憲政得來不易。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/29 21:27

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今在「團結國家十講」第三講談「憲政體制」時，遭在野黨批評搞錯歷史；黨政人士表示，賴的目的是凸顯民主憲政得來不易，但藍白都刻意迴避立法院違憲擴權議題，從總統第一講至今，在野黨一再迴避主題並斷章取義，甚至偷換概念栽贓總統指稱誰是雜質，模糊主題進行政治攻防。

賴清德今在演講時表示，台灣是歷經7次修憲建構「以台灣為主體」的民主共同意識，五五憲草或1946年所通過的中華民國憲法，台灣是沒有派員參加，並強調五院應該相互尊重並制衡，基於立法院屢屢違憲、通過爭議法案，行政院不得已提出覆議、釋憲，民主的紛爭要用更大的民主來解決，就是憲法法庭的判決與公民的直接民權，從野百合、野草莓、太陽花、青鳥到大罷免，公民的力量總在關鍵時刻挺身而出，守護國家。

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黨政人士指出，賴總統第三講談憲政體制，目的是凸顯民主憲政得來不易，經過七次修憲才建立以台灣為主體的民主共識，朝野應該珍惜，由於在野黨在立法院推動法案被宣告違憲或涉及違憲，行政院等機關因窒礙難行不得不提起釋憲，期待未來應遵守憲政五權分立的制衡原則，不要再有違憲擴權之爭議發生。

黨政人士表示，總統引用諾貝爾和平獎得主珍·亞當斯（Laura Jane Addams）名言「醫治民主之弊，唯有更民主」，來表達他認為要用更大的民主來解決民主問題，「更大的民主」有兩方法，包括憲法法庭及公民行使直接民權，但藍白的回應皆刻意迴避立法院違憲擴權之議題。

黨政人士認為，在野黨從總統第一講至今，連三講都迴避主題並故意斷章取義。賴在第一講「國家」談中華人民共和國從未統治過台灣，論述台灣主體性與國家認同，惟藍白不只刻意混淆，還附和中共，否認南島文化，甚至聲稱僅是總統個人史觀。

黨政人士指出，第二講主題「團結」，重點在反共、反侵略，透過支持四個堅持的台灣八成民意，淬煉出守護民主體制的鋼鐵意志，希望反共的中華民國派，加上保台的台灣派，團結反併吞、護主權，然而，藍白不只不回應反共議題，甚至斷章取義演講內容，偷換概念以栽贓總統指稱誰是雜質，以模糊團結主題進行政治攻防，不敢對反共議題有任何表態。

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