傳辭議員轉任國安會 趙怡翔未證實：平日最重要的是議會工作

民進黨籍台北市議員趙怡翔傳出將在7月辭職，轉任國家安全會議職務。（記者何玉華攝）

2025/06/29 21:15

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨籍台北市議員趙怡翔傳出將在7月辭職，轉任國家安全會議職務，不過，他本人未對此事正面回應，只在臉書發文強調，平日最重要的事情，就是議會的工作，以及協力726的罷免投票順利成功。

37歲的趙怡翔，為英國倫敦大學國際經濟法碩士，在蔡英文政府曾擔任外交部駐美國代表處政治組組長，外語能力相當好，有「口譯哥」的稱號。2021年10月參選台北市議員順利當選。

請繼續往下閱讀...

今（29）日晚間傳出，趙怡翔將辭去議員一職，轉任國家安全會議職務，但職務未定；且說趙怡翔原計畫7月26日大罷免投票結果出爐後才辭職，8、9月才會上任新職務，但因故將提前在726大罷免之前。

趙怡翔本人未對辭職一事回應，僅透過助理分享他晚間在臉書的最新發文，帶小朋友參觀華山Tomica小汽車50週年博覽會，稱自己平常是人本主義者，今天「車本主義一下」。

他文中寫道，週末陪家人充充電，平日最重要的事情，就是議會的工作，以及協力726的罷免投票順利成功。無論是議會或是與公民團體的合作，都還有很多工作要完成，充完電，繼續往前衝！留言處也有對其可能辭職的質疑，認為背棄選民、落跑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法