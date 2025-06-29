大樹光電案餘波》高市府放話AI掌握「樹據」 藍酸：51公頃林地被剃光頭？

高雄市政府今發表用AI掌握森林生長，將「樹據」轉為數據的文章。（翻攝官網）

2025/06/29 20:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今發表用AI掌握森林生長，將「樹據」轉為數據的文章，不料引發藍營撻伐；市議員邱于軒留言，將索資了解大樹光電案場森林健康指數，國民黨高市黨部則嗆為何51公頃林地被剃光頭？

市府指出，高雄擁有多達599筆公有林地，總面積約426公頃，如何判斷這片土地上的樹木們是否健康是有方法的，可透過AI監測系統了解它們「健康指數」，知道是否健康、是否遭受病蟲害、甚至植被覆蓋率是否有改變？靠這套AI監測系統，掌握森林生長狀況，可將「樹據」轉為數據，幫助大家聽懂樹的聲音，一起用智慧科技守護森林永續發展。

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市議員邱于軒留言預告:「我會來索資，也請市府說明兩年來AI監測系統、如何分析大樹光電案場森林的健康指數！?如果系統有正確作用，這植被覆蓋率應該改變超級多吧？為何會拖了兩年才開始震怒後停止施工？」

國民黨高市黨部發言人張永杰也感慨真的是笑S人，提醒市府要不要聽聽看自己在說什麼？既然有監測系統，為什麼大樹區51公頃的土地，被剃成光頭，蓋光電板兩年都沒人發現？

​ 張永杰進一步提及，臉文底下原本留言一片倒，許多網友拿「大樹山坡被黑色光電板吞噬」的狀況狠酸市府，結果被網友抓包，市府臉書疑似在偷刪、或隱藏質疑聲浪的留言，只留了邱于軒議員說會索資的留言。

高雄市政府今發表用AI掌握森林生長，將「樹據」轉為數據的文章，遭藍營發文嘲諷。（翻攝官網）

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