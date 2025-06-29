郝龍斌示警：綠營北市基本盤逾3成 罷免徐巧芯將過25％門檻

郝龍斌（中）向選民示警，萬一大罷免成功，民進黨下一個目標就是韓國瑜。（記者孫唯容攝）

2025/06/29 19:50

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免將進入三階段投票，台北市前市長郝龍斌今（29）日前往信義區，為國民黨立委徐巧芯進行反罷免宣講。郝龍斌向選民示警，民進黨會讓同意罷免票超過（選舉人數）25％門檻，過去綠營基本盤都超過3成，因此不能心存僥倖，萬一大罷免成功，民進黨下一個目標就是罷免韓國瑜。

郝龍斌直言，藍白選民一定要踴躍投票，讓不同意罷免票數，超過同意票；因大罷免不僅攸關徐巧芯能否留下，也將攸關蔣萬安是否能做好，過去台北市拿了不少中央統籌分配款，但是今年一月到五月，每次都被扣除3成左右，一般補助款也不經過地方同意，就被刪除27％，前陣子行政院要補助青年租金，又要台北市府出幾百億元，「中央請客卻叫地方付錢，有這種事嗎？」

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郝龍斌認為，「民進黨罷免25%一定會過」，千萬不能心存僥倖，過去民進黨在台北選票狀況保守就是30%，就算打8折也有25%，如今製造那麼多仇恨值，就是要動員來罷免，選民絕對要站出來投下不同意罷免，否則民進黨下一個目標，就是要罷免立法院長韓國瑜。

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