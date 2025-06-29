張立齊下跪痛哭向阿嬤道歉 官員：也有人在中國定居被註銷台胞證

在福建華僑大學任教的張立齊，去年響應中共促統政策，成為首位領取中華人民共和國「台灣居民定居證」的台灣人，日前已被台灣政府註銷台灣身分，他痛哭下跪向阿嬤道歉。（翻攝微博）

2025/06/29 19:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕在福建任教的張立齊因申領中國定居證，已被註銷台灣身分。他日前接受中媒訪問時，一度情緒激動下跪，向在台灣的阿嬤道歉。官員今日透露，其實也有台灣人在中國定居，被中共逕行註銷台胞證的案例，可見申辦中國身分證件，中共就把你當成中國人管。

兩岸人民關係條例第9-1條規定，台灣人民不得在中國大陸地區設有「戶籍」或領用「中國護照」，違者由戶政機關註銷台灣戶籍；而陸委會今年4月發布最新令釋，若持有「中國定居證」，同樣會被註銷台灣身分。

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張立齊日前接受東南衛視《海峽新幹線》訪問時表示，他現在沒有台灣身分，也回不去台灣，但他很想對阿嬤說，「我賺錢了，我有出息了！但是爸爸媽媽看不到了，民進黨又不讓我回台灣，我沒辦法回去，我很抱歉。」

張立齊一度談到激動處，更對著台灣方向下跪，連續嗑4次頭直呼，「請你原諒不肖孫，被人欺負成這樣」。他期許自己有一天會回到台灣，會到家人的身邊。

熟稔兩岸情勢的官員指出，兩岸單一戶籍制行之有年，國人申請中國身分證、定居證及中國護照，會被註銷台灣身分。之前也曾接獲台灣民眾反映，只是在中國定居落戶，結果就被中共逕自註銷「台灣居民往來大陸通行證」。

官員說明，因為對岸認為定居落戶，就是選擇要當中國人，以後要回到中國不能使用台胞證，於是就有民眾的台胞證直接被註銷，被當成中國人管的案例。

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