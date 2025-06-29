為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    張立齊下跪痛哭向阿嬤道歉 官員：也有人在中國定居被註銷台胞證

    在福建華僑大學任教的張立齊，去年響應中共促統政策，成為首位領取中華人民共和國「台灣居民定居證」的台灣人，日前已被台灣政府註銷台灣身分，他痛哭下跪向阿嬤道歉。（翻攝微博）

    在福建華僑大學任教的張立齊，去年響應中共促統政策，成為首位領取中華人民共和國「台灣居民定居證」的台灣人，日前已被台灣政府註銷台灣身分，他痛哭下跪向阿嬤道歉。（翻攝微博）

    2025/06/29 19:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕在福建任教的張立齊因申領中國定居證，已被註銷台灣身分。他日前接受中媒訪問時，一度情緒激動下跪，向在台灣的阿嬤道歉。官員今日透露，其實也有台灣人在中國定居，被中共逕行註銷台胞證的案例，可見申辦中國身分證件，中共就把你當成中國人管。

    兩岸人民關係條例第9-1條規定，台灣人民不得在中國大陸地區設有「戶籍」或領用「中國護照」，違者由戶政機關註銷台灣戶籍；而陸委會今年4月發布最新令釋，若持有「中國定居證」，同樣會被註銷台灣身分。

    張立齊日前接受東南衛視《海峽新幹線》訪問時表示，他現在沒有台灣身分，也回不去台灣，但他很想對阿嬤說，「我賺錢了，我有出息了！但是爸爸媽媽看不到了，民進黨又不讓我回台灣，我沒辦法回去，我很抱歉。」

    張立齊一度談到激動處，更對著台灣方向下跪，連續嗑4次頭直呼，「請你原諒不肖孫，被人欺負成這樣」。他期許自己有一天會回到台灣，會到家人的身邊。

    熟稔兩岸情勢的官員指出，兩岸單一戶籍制行之有年，國人申請中國身分證、定居證及中國護照，會被註銷台灣身分。之前也曾接獲台灣民眾反映，只是在中國定居落戶，結果就被中共逕自註銷「台灣居民往來大陸通行證」。

    官員說明，因為對岸認為定居落戶，就是選擇要當中國人，以後要回到中國不能使用台胞證，於是就有民眾的台胞證直接被註銷，被當成中國人管的案例。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播