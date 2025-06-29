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    賴稱「台灣未參與制憲」挨轟 總統府還原本意：強調台灣主體性

    總統賴清德今發表「團結國家十講」第三講「憲政體制」時，提及五五憲草或1946年所通過的中華民國憲法，台灣沒有派員參加，一直到前後7次修憲，台灣人民才是修憲的主體。（圖由總統府提供）

    總統賴清德今發表「團結國家十講」第三講「憲政體制」時，提及五五憲草或1946年所通過的中華民國憲法，台灣沒有派員參加，一直到前後7次修憲，台灣人民才是修憲的主體。（圖由總統府提供）

    2025/06/29 19:10

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天發表「團結國家十講」第三講「憲政體制」時，提及五五憲草或1946年所通過的中華民國憲法，台灣沒有派員參加，一直到前後7次修憲，台灣人民才是修憲的主體，遭在野黨批評搞錯歷史。總統府表示，賴總統的原意是，當年制憲代表未經台灣人民普選產生，就正當性而言，7次修憲後，台灣人民才成為修憲的主體。

    總統府發言人郭雅慧發表兩點說明，首先，「五五憲草」或是1946年所通過的「中華民國憲法」，所謂的制憲代表，僅由當年省參議會選任，並未經過台灣人民普選產生；歷經由台澎金馬人民選舉產生的國民大會代表，完成7次修憲，台灣人民才成為修憲的主體，所以總統說建構以台灣為主體的共同意識。

    郭雅慧指出，第二，以歷史角度而言，1946年制憲國民大會代表，多數是透過政黨分配及協調產生，台灣雖有間接選舉產生的制憲國民大會代表，但對憲法內容的決定並無實質參與；直到終止動員戡亂，廢除臨時條款之後，7次修憲的代表才是由台澎金馬全體公民直選產生，意即1991年底第二屆國代開始，才真正是台灣人民普選產生的代表，因此就正當性而言，總統說7次修憲後，台灣人民才成為修憲的主體，建構以台灣為主體的共同意識。

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