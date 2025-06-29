秀布袋戲衝大罷免！王興煥轟：傅崐萁是「五星旗」縣長

台灣基進今日在西門町真善美廣場前舉辦舉辦「民主大鐵支！大罷免布袋戲宣講」，並邀請台灣國家聯盟、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、印太戰略智庫執行長矢板明夫等政黨與代表接力助講。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/29 18:56

〔記者林哲遠／台北報導〕為衝刺大罷免，台灣基進今日在西門町舉辦大罷免布袋戲宣講，以布袋戲重現國民黨立院黨團總召傅崐萁的親中行徑，以及藍白的國會亂政現狀。基進黨主席王興煥痛批，傅崐萁並非五星級縣長，而是「五星旗」縣長，並與現場民眾高喊「民主大鐵枝、專敲藍白痴」、「七月二十六日、出門投同意！」

台灣基進下午在西門町真善美廣場前舉辦舉辦「民主大鐵支！大罷免布袋戲宣講」，並邀請台灣國家聯盟、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、印太戰略智庫執行長矢板明夫等政黨與代表接力助講。

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布袋戲團在現場演出「民主大鐵支」大戰The Fu House（傅的豪宅），以及「崐獸之鬥」等戲碼，重現國民黨立院黨團總召傅崐萁在國會的毀憲亂政行徑，以及面對台灣公民社會團結大罷免時的驚慌。

發起者、台灣基進黨主席王興煥表示，傅崐萁並不是五星級縣長，而是「五星旗」縣長，當大罷免的浪潮席捲了24個選區進入三階，是台灣共同體的韌性、決心與意志所創造的奇蹟，但到了最後的一哩路，需要最大的團結與創意，政黨與公民社會必須團結合作。

王興煥認為，除了罷團的倡議、執政黨的動員，本土在野政黨也必須說服對藍綠兩大黨無感的、對第三勢力新政治有期待的選民，都出來投票，這就是本土在野政黨組成「民主行動隊」的社會責任與政治決心。

時代力量決策委員王煦惠則以「前昌粉」的身分，向仍相信民眾黨團總召黃國昌的選民喊話，她指出，黃國昌並不是被迫離開時代力量，而是為了權力投向民眾黨前主席柯文哲的懷抱，並成為傅崐萁的鷹犬，這次的罷免不僅是對傅崐萁的不信任投票，更要徹底瓦解「傅黃體制」。

小民參政歐巴桑聯盟北區主任陳宛毓提及，現在國會已經不是正常民主國家應該要有的樣子，重大的法案沒有協商，也沒有社會溝通，就強行通過。她呼籲，大罷免不是為了製造或政黨利益，而是為了這個國家的制度，以及下一代的未來。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯則批評，綠黨長期支持立法院擁有合憲、制度化的調查與聽證權，也支持合理、公平的財政劃分改革，但是，傅黃卻利用所掌握的國會多數，粗暴通過違憲的擴權法案，在大法官裁定違憲後，甚至癱瘓憲法法庭運作，接著著打壓罷免權、亂修中央地方的財政制度、大砍預算癱瘓行政運作。

台灣基進、時代力量等黨派29日在台北西門町真善美廣場，舉辦「民主大鐵支！大罷免布袋戲宣講」記者會，圖為台灣基進黨主席王興煥（右）與台灣國家聯盟財務長郭重國（左）。（記者叢昌瑾攝）

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