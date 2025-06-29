人設翻轉？吳思瑤轟蔣萬安權力焦慮 北市府3問反擊

台北市長蔣萬安（中）今天陪同立委李彥秀（左）到內湖737市場宣傳反霸免，受訪痛罵「民進黨就是最大的詐騙集團」。（記者田裕華攝）

2025/06/29 18:59

〔記者劉詠韻／台北報導〕民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今批評台北市長蔣萬安，直指他權力焦慮上身，更為角逐連任市長「人設大翻轉」，並反擊國民黨才是最大的詐騙集團。對此，北市府副發言人蔡畹鎣回應，吳思瑤所講應是對自家的批評，並原句奉還，反問吳思瑤是否才是詐騙民意的人。

吳思瑤上午現身台北武昌市場合體罷團「山除薇害」進行掃街，被媒體詢問如何看待蔣萬安表示民進黨才是最大詐騙集團？她受訪時表示，現在的蔣每天不管市政，只專注政治攻擊，甚至搖身一變，變成大家都不認識的蔣萬安，完全是因為權力焦慮，擔憂5席藍委若全部遭罷免，恐將衝擊其市長連任布局。

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針對吳思瑤言論，北市府副發言人蔡畹鎣反問，中央違法刪除本該給台北的38億一般性補助款，反觀吳思瑤身為台北市民選的立法委員，至今仍不為市民、不為受影響的弱勢發聲，該行為是否等同詐騙？

蔡畹鎣進一步指出，中央對台北所砍的38億元包含教育補助、社會福利補助以及基本設施，從兒少、婦女、長者與身心障礙的福利，再是人行道及道路改善和維護等行人安全關鍵等層面均受影響。她質疑，吳思瑤曾開記者會強調「行人安全絕對是執政的重中之重」，但如今卻不捍衛中央對台北的行人安全補助，並再反問，吳思瑤是不是詐騙？

最後，蔡畹鎣強調，吳思瑤身為中華民國立委，同時身為台灣人，是否也與賴清德總統一樣，謊稱中華民國制憲沒有台灣人參與？連歷史事實都要詐騙民眾的總統，帶頭的執政集團，是不是詐騙集團？

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