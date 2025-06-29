退役飛官「鷹爸」徐柏岳：大罷免非否定藍委 是無法接受「舔共賣台」

中部4縣市8個罷團齊聚南投快閃宣講，「鷹爸」徐柏岳（持國旗者）現身助講。（記者張協昇攝）

2025/06/29 18:29

〔記者張協昇／南投報導〕大罷免行動即將進入三階投票，中部4縣市8個罷免團體，今（29日）下午齊聚南投中興新村快閃宣講，退役空軍飛官「鷹爸」徐柏岳拿著國旗現身助講表示，此次大罷免行動之所以有許多像他一樣深藍的人士站出來參與，不是否認藍委政績，而是無法接受舔共賣台，希望透過罷免行動捍衛台灣的民主自由。

本身在南投水里出生、曾就讀南崗國中的徐柏岳，一開始宣講即表明他是深藍背景，強調這次大罷免行動，並不是像藍營所說的60%民意被40%民意所反制，其實這60%民意是希望他們選出來的立委，能監督制衡民進黨政府，讓台灣更好，但並不希望他（她）們出賣台灣，可以將許多深藍人士一生建立的反共信念，在一年內即予以摧毀，所以這次罷團送件達成例高，是因為有許多深藍人士的覺醒。

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徐柏岳認為大罷免是一場持續性長期抗戰的行動，他希望罷團志工這股熱血能持續到罷免結束，甚至延續到明年的縣市長及鄉鎮市長選舉，他也非常鼓勵志工們站出來選里長，一併把舔共賣台的里長換掉，因為台灣要真成民主自由還有一段路要走，目前正經歷一場更細膩的民主功課。

此外，徐柏岳也為中部罷團志工上課，課程主題是「用猶太人的思維，破解統戰手法」。徐柏岳指出，他在參與罷免過程，發現罷團仍普遍停留在大中華文化思維，這種思維最大問題是有謂的階級、關係，其實反共是不分年齡、不分階級，他希望罷團志工能參考猶太人思維，讓思維更健康、更有力量，才能抵擋住來自階級、傳統及官僚的傷害，像猶太人在這次保家衛國的戰爭中，他們的敵我意識及民主自由觀念非常堅定，這是台灣人非常欠缺的思維上的力量。

全國31個國民黨立委罷免案，有24案已成立，7月26日即將投票，南投縣投一罷免馬文君、投二罷免游顥兩案，雖未列入此波投票，但南投縣選委會27日已完成補件審查函報中選會，成案應沒問題，罷團預估會與五個補件的罷免案排在8月進行第二波投票。今天除「去游除垢」罷團，號召中部4縣市8個罷團在中興新村宣講外，南投公民會社志工也在南投市、竹山鎮及名間鄉等地宣講罷免游顥，希望民眾屆時能投下同意票。

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