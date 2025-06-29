罷傅投票倒數！王義川花蓮市場掃街 民眾嗨喊：罷免通匪立委

民進黨籍立委王義川今天下午到花蓮吉安黃昏市場掃街，受到民眾熱烈歡迎。（記者王錦義攝）

2025/06/29 18:28

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免傅崐萁投票不到一個月，民進黨籍立委王義川、前立委陳柏惟今天晚上到花蓮進行戶外開講，王義川下午四點半先與花蓮縣民進黨公職在吉安黃昏市場掃街，沿途受到許多民眾歡迎，甚至有攤商高喊：「罷免通匪立委，三天免費」，不過被提醒不能違反選罷法，老闆霸氣喊：「20元的雞蛋糕沒有賄選嫌疑啦！！！」。

對於傅崐萁陣營拉高成藍綠對決，王義川接受媒體訪問的時候說，「傅崐萁搞不清楚狀況」，這次發動罷免的是公民團體，罷免投票選票上，沒有民進黨的名字，也沒有任何1個民團的名字，「只有罷免傅崐萁」講三次，傅崐萁永遠搞不清楚為什麼會被罷免，國民黨花蓮縣黨部每天開記者會罵錯人了。地震後紅單還這麼多，傅崐萁無動於衷，地震發生沒多久就帶著國民黨立委前進中國，在台北對這件事情也沒有盡到立委責任。

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對於很多民眾、攤商看到王義川，主動表態高喊同意罷免傅崐萁，王義川說，過去可能都比較苦悶、不太敢表達，但其實透過第二階段連署數量高達169%，就可以感受到，花蓮縣民風在改變，這些民眾都敢勇於出來說了。而台灣人也都比較老實，台灣人很多對傅崐萁、黃國昌的不爽，對藍白兩黨的不滿都放在心裡，他幫忙把大家不爽的心聲說出來，很多朋友聽到他說的內容都反映說跟他們心裡想的一樣。

民進黨籍立委王義川今天下午到花蓮吉安黃昏市場掃街，受到民眾熱烈歡迎。（記者王錦義攝）

民進黨籍立委王義川今天下午到花蓮吉安黃昏市場掃街，受到民眾熱烈歡迎。（記者王錦義攝）

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