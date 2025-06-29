罷免顏寬恒補件超標8成！7.6萬人投贊成罷免 才能「解顏」成功

台中第2選區「解顏行動」罷團，上週五送出補件4068份。（「解顏行動」罷團提供）

2025/06/29 18:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中第2選區罷免藍委顏寬恒，二階審查結果公告後，需補件2267份，在所有志工全力衝刺下，本月27日共送出4068份，達到補件門檻的179.4%，罷團對於通過補件邁入3階投票信心滿滿，因這區選舉人數約30萬2千多人，初估需達選舉人數的25%，同意罷免投票人數至少要達7萬5700多票，才有可能罷免成功。

被外界視為「艱困選區」的中二選區，終於完成二階最後一哩路，解顏團隊表示，此次罷免不只是為了宣示反共決心，更是希望能終結地方綁樁與「心理戒顏」的政治文化，並凝聚屬於公民的力量。

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「解顏行動」罷團發言人林宣宏表示，這個選區幅員遼闊，包含沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰5個行政區，選舉人數約30萬2千多人，因罷免成功至少要達選舉人數的25%，初估同意罷免要超過7萬5700多票才有可能成功罷免顏寬恒，呼籲中二選民一定要出來投下同意罷免。

林宣宏表示，因二階剛完成補件，志工都非常累，目前先讓志工好好休息一下，接下來再規劃宣傳活動，因目前預估此區的罷免投票日很可能在8月23日和公投一起舉辦，距離現在還有約2個月，時間還很長，因顏家的地方勢力相當穩固、綿密，除了會和市區的4、5、6三個選區聯合造勢，也會規畫地方宣傳，會全力催出罷免同意票。

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