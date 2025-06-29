盤點國民黨各地黨部造假連署罷綠行情 最高是她「抄1份13.3元」！

國民黨罷綠幽靈連署案，近期各地檢方相繼宣布偵結，起訴數十名涉嫌偽造連署的藍營幹部和黨工。示意圖，與本文無關。（資料照）

2025/06/29 21:16

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨為反制大罷免行動推動罷免民進黨民代，但卻冒出大量幽靈連署遭檢方偵辦，近期各地檢方相繼宣布偵結，起訴數十名涉嫌偽造連署的藍營幹部和黨工。網紅「四叉貓」今天（29日）心血來潮，整理藍營各地黨部假造連署「行情」，引發討論。

四叉貓翻了各地檢方針對藍營連署造假案的起訴書，今天在臉書整理了各地綠營民代罷免案行情。首先是宜蘭縣黨部發動罷免綠委陳俊宇案，「總共偽造連署書約4000份，只有使用1106份，剩餘的焚毀，黨工抄寫時薪約100到150元，還有一頓尾牙可以吃，每位黨工抄寫的份數不同，最多的230份，最少的5至6份，由於黨部主委林明昌總共發出工資23300元，用工資來算平均值的話，23300元 / 4000份 = 每抄一份5.8元（再加一頓尾牙）。」

請繼續往下閱讀...

再來是新北市黨部罷免綠委張宏陸、李坤城和蘇巧慧案，「張宏陸部分，黨部書記長陳貞容發給抄寫黨工每人1000元紅包，根據起訴書內容，抄寫黨工蔡ＯＯ、賴ＯＯ、郭鄧ＯＯ、朱ＯＯ、許ＯＯ，總共5位黨工，所以應該是發放5000元紅包，總共抄寫份數為781份，5000元 / 781份 = 每抄一份6.4元。」

「李坤城部分，根據起訴書的內容，抄寫黨工總共9位黨工，抄寫份數956份，平均每人抄寫106份，沒給紅包沒給錢，全是免費黨工。蘇巧慧部分，陳貞容找了13位黨工到黨部會議室開會，並叫其中11位黨工負責抄寫，抄寫黨工每人發1000元紅包，所以應該是發放11000元紅包，總共抄寫份數為829份，11000元 / 829份 = 每抄一份13.3元。」

接著是台南市黨部發動罷免綠委林俊憲、王定宇案，「林俊憲部分，抄寫黨工方ＯＯＯ，用每抄一份3元的代價，總共抄寫307份，整個罷免案總共偽造1934份，只有方姓黨工有領錢。王定宇部分，抄寫黨工方ＯＯＯ，用每抄一份2元的代價，總共抄寫150份；抄寫黨工蔡ＯＯＯ，總共抄寫198份，收到600元紅包，平均每份3元，整個罷免案總共偽造1679份，只有方姓和蔡姓黨工有領錢。」

台中市黨部罷免綠委蔡其昌、何欣純案，前者偽造1720份，後者偽造2538份，都是免費黨工，還要自備藍筆、黑筆交替抄寫，避免被識破。最後就是台北市黨部發動罷免綠委吳思瑤、吳沛憶，「吳思瑤部分，整個罷免案總共偽造2357份，免費黨工抄到互點眼藥水，領銜人（張克晉）的亡母名字被抄了兩次。吳沛憶部份，整個罷免案總共偽造2674份，免費黨工抄到互點眼藥水，領銜人（李孝亮）在樓下抽菸聊天。」

網友紛紛表示，「所以蘇巧慧的行情最高？」、「這什麼職場薪情報導，笑死」、「真的可悲，免費仔被黨賣掉」、「全台灣就深蹲市和慶記市最小氣」、「藍黨工這麼低薪也能捲」、「國民黨真的很懂的當慣老闆」、「抽菸那個真的很鬧」、「好笑的是黨主席到現在連道歉都沒有」、「國民黨的黨工屬於拋棄式工具人？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法