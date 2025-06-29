坦承氣勢低迷！ 蔣萬安喊話：守住徐巧芯就是守住我最重要戰友

立委徐巧芯（中）29日舉辦政策宣講會，台北市市長蔣萬安（右起）、前台北市長郝龍斌、台北市議長戴錫欽、立委陳玉珍出席助講。（記者方賓照攝）

2025/06/29 17:27

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免投票倒數不到1個月，國民黨大打「萬安牌」，台北市長蔣萬安週末連續跑攤，今（29）日上午先陪同藍委李彥秀掃市場，下午再參加徐巧芯的西村區民活動中心舉辦問政說明會，前市長郝龍斌、議長戴錫欽和立委陳玉珍也受邀助講。蔣萬安致詞時坦言，「我們現在氣勢是很低迷」，唯一的機會就是手中的選票，希望7月26日一定要出門投不同意票，「守住徐巧芯，就是守住蔣萬安最重要的戰友」，宣講結束後台下突有民眾高喊「自己的民主自己救」，引得群眾鼓舞叫好。

蔣萬安今天一現身展現超高人氣，現場民眾看到市長一到紛紛喝采，拿出手機拍照。蔣萬安說，徐巧芯雖然是新科立委，但是剛上任就獲得評鑑第二名，十分不簡單，還提了營養午餐、兒少權益、防治性剝削等提案，是松山信義區的驕傲，用心在立法院為大家發聲，為大家爭一口氣。

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蔣萬安表示，現在賴清德已經「不演了」發動大罷免，民進黨站在第一線要罷免在野黨，要罷免掉在松信選區的優秀立委徐巧芯；蔣萬安直言，民進黨嘴巴說反共，結果自己養共諜，說別人交流是被統戰，結果自己在賺紅錢，都用話術在騙老百性，現在就是要翻桌，輸不起要一直選一直選，選到他們滿意為止，目的是要消滅在野黨，讓監督的力量消失，讓大家的聲音消音。

蔣萬安痛批，賴清德消費中華民國、踐踏中華民國，今天大部分的民眾都變成「其餘人口」，只要跟賴清德意見不同，就要變成被打掉的「雜質」，這種思想清洗的思維根本是專制做法，民進黨掌握了資源，現在國民黨沒有錢、沒有人、沒有媒體、沒有網軍，「我們現在氣勢是很低迷，我們什麼都沒有，但是各位我們唯一所擁的是手上的這張選票」，7月26日一定要出來投不同意罷免。

最後，蔣萬安也提出「三個對抗」和「三個守住」，誓言要對抗民進黨司法追殺、對抗民進黨網路霸凌、對抗民進黨警察國家公審獵巫；三個守住，守住在野黨監督力量，守住台灣民主自由和免於綠色恐懼，守住熱愛且捍衛的中華民國，希望民眾守住徐巧芯，就是守住蔣萬安最重要的戰友。

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