曝中共奪台「比戰爭更好的方式」 顏擇雅：支持大罷免是解方

作家顏擇雅呼籲民眾投票下架不適任立委。（資料照）

2025/06/29 19:08

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首批罷免案將於7月26日舉行投票。針對至今仍對大罷免無感的選民，作家顏擇雅表示，武力犯台絕對不是最好的選項，對中方來說，最好的方式是破壞台灣人的生活秩序，造成社會混亂，最後以「秩序恢復者」接管台灣受到群眾歡迎，而駭客戰爭是達成此一目的的重要手段，因此我國必須加強數位安全，而藍白立委今年度大幅刪凍數發部預算，不能讓他們再有機會「揮刀」，台灣人需要的是敦促政府去加強數位安全的在野黨，「為了你的財產安全，請支持大罷免！」

顏擇雅今天（29日）在臉書發文，「有些人對於大罷免無感，以為共軍攻台只是懲罰台獨，只有青鳥需要擔憂。這種人對於戰爭的想像，太落伍了。這種人以為戰爭就是暴力，就是造成死傷。又常聽聞中共軍事宣傳『精準打擊』一詞，就以為共軍打來只會造成台獨死傷，其他人沒事。」

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她指出，「戰爭目的從來不是暴力，而是逼降，死傷雖可逼降，但也會醞釀仇恨，造成統治困難。所以更好方式是破壞生活秩序，造成社會混亂，這樣共軍就可以用秩序恢復者的角色進來台灣，受到群眾歡迎。想想看1949國軍之所以守不了長江天險，不就是通膨失控，讓共軍可以用秩序恢復者的角色，輕易拿下上海、南京？」

顏擇雅認為，「這年頭，破壞生活秩序的最直接方式就是斷網，還有駭進資料庫。光從中國公佈台灣網軍個資這一點，我們就知中國相當重視駭客戰爭。所以，哪天共軍準備侵台，駭客戰爭一定少不了的。這代表什麼？這代表有資產的台灣人都必須非常擔心，不管你是藍是綠。你的銀行存款，保單，股權，土地產權，資料不就存在各種資料庫？如果資料庫被攻擊，被刪光，被亂改，到時你要拿出什麼證據，證明財產是你的？」

她表示，「存款資料在銀行。保單資料在保險公司。股權資料除了在個別企業，也在政府資料庫中。土地產權則只存在於政府資料庫。這些，到時都有可能被攻擊，被刪光，被亂改。你說，你有土地所有權狀啊，有保單和股票啊。但別忘了，這些文件都很容易偽造。你是軍公教，不管已退休或未退休，你也應該擔憂。因為你的退休金資料也極可能被攻擊，被刪光，被亂改。這在技術上是完全做得到的。到時也不管你是藍是綠。唯一保護得了你的，就是我們政府的數位安全。」

最後顏擇雅直言，「你問，這跟大罷免有何關係？當然有，難道你忘了數發部預算被大凍大刪的事? 就算凍結部份如今已解凍，也有壓縮到執行時間。還有，我們為什麼要冒險，讓藍白立委明年後年，都有機會再來大凍大刪一遍？為了你的財產安全，請支持大罷免。我們需要的是敦促政府去加強數位安全的在野黨，而不是只會刪凍預算的在野黨。」

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