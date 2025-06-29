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    馬文君、游顥罷免案是否成案？ 中選會本週展開徵詢作業

    國民黨立法委員馬文君（左，記者陳鳳麗攝）及游顥（右，記者陳逸寬攝）罷免補件案是否成案，中選會將於本周進行相關徵詢作業。

    國民黨立法委員馬文君（左，記者陳鳳麗攝）及游顥（右，記者陳逸寬攝）罷免補件案是否成案，中選會將於本周進行相關徵詢作業。

    2025/06/29 17:21

    〔記者林哲遠／台北報導〕送件逾3週的國民黨立委馬文君、游顥罷免補件案，南投縣選委會27日召開委員會議，已將該案審查完畢，並函報中選會，縣選委會強調，審查是否成案，將由中選會宣布。中選會今日表示，中選會將於本周6月30日至7月4日進行相關徵詢作業，屆時如有相關決定，也會適時對外資訊公開。

    中選會說明，若收到南投縣選委會函報有關馬文君、游顥2件立委罷免案補提查對結果後，將依規徵詢中選會過半委員以上之同意，是否先就這2件立委罷免案予以宣告成案並就投票日期併予決定，事後並循法定程序提交至7月18日預定召開之中選會委員會議再予以追認。

    中選會進一步說，由於南投縣選委會係於6月27日初審馬、游2件立委罷免案之補提查對結果，故預計中選會將於本周6月30日至7月4日進行相關徵詢作業，屆時如有相關決定，也定會適時對外資訊公開。

    此外，中選會也重申，依「公職選罷法」規定，如各該區域立委罷免案有依法正式宣告成案者，是於正式宣告成案後20日起60日內舉行投票；至正式宣告成案與否併同投票日期之決定，依法須經中選會委員會審定，並得先徵詢過半委員同意後，再提交中選會委員會議予以追認，選務機關都會依法處理。

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