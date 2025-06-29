不是對立是民主自救！ 竹市議員曾資程籲用決心與勇氣展開罷免行動

新竹市議員曾資程籲市民用決心與勇氣展開罷免行動，寫下真正的大民主新頁。（記者洪美秀攝）

2025/06/29 17:02

〔記者洪美秀／新竹報導〕全國24名區域立委及涉貪停職的新竹市長高虹安將在7月26日舉行罷免投票，新竹市是全國唯一有市長及立委雙罷免的縣市，議員曾資程強調此次大罷免不是對立，是民主自救。尤其是31比0，藍營發起罷綠委全軍覆沒，國民黨號稱「以罷制罷」已成空談。大罷免行動已清楚傳遞：民眾並不支持為罷而罷的政治操作，更不接受掩飾濫權的假罷免，來製造對立與干擾改革。

曾資程說，然而國民黨與其盟友卻反過來指控民間發起的罷藍行動「引發社會撕裂」、「浪費公帑」，這根本是顛倒黑白，若真如國民黨所言「罷免制度不應濫用」，那又為何又主導「以罷制罷」？這不正是自打嘴巴，毫無論述一致性可言嗎？更令人憂心的是，藍白聯手操控國會、踐踏程序正義的亂象，早已讓人對立法機關失去信任。

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他說，看看黃國昌力推的「法庭直播法」，強行跳過程序、否決專業討論，只為滿足個人聲量與政治操作。這種罔顧委員會專業審查、破壞憲政分工的立法模式，完全推翻立法院長年建立的委員會中心主義，國會正義蕩然無存。國人已無法接受一個被藍白共同操控、橫行霸道、失去民主制衡精神的不正常國會。

他也強調，罷免不是對立，而是人民依法賦予自己的民主防衛權。當國會不再正常，唯有用手中選票與連署正本清源，重新喚回民主初心。民主不是觀眾席上的觀察，而是行動裡的實踐。接下來的罷免行動，需要的是堅持到底的決心與勇氣。

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