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    柯建銘預言823第二波罷免投票 蔣萬安酸：他不是預言家而是狼

    立委徐巧芯29日舉辦政策宣講會，市長蔣萬安出席助講。（記者方賓照攝）

    立委徐巧芯29日舉辦政策宣講會，市長蔣萬安出席助講。（記者方賓照攝）

    2025/06/29 16:53

    〔記者孫唯容／台北報導〕全台立委大罷免首波投票將於7月26日舉行，針對民進黨立法院黨團總召柯建銘預測「下次罷免投票日為8月23日」，是否可能會預測成功？對此，台北市長蔣萬安今（29）日表示，「在狼人殺的遊戲裡面，這種行為不是預言家，而是狼。」至於外界質疑行政不中立，蔣萬安則反問「賴清德都公然發動大罷免，確定這個問題要問我嗎？」

    大罷免投票倒數不到一個月，國民黨大打「萬安牌」，台北市長蔣萬安週末連續跑攤，今上午先陪同藍委李彥秀掃市場，下午再參加徐巧芯的西村區民活動中心舉辦問政說明會，前市長郝龍斌、議長戴錫欽和立委陳玉珍也受邀助講。

    蔣萬安在會前接受媒體聯訪，針對媒體提提問「今天是補件最後期限，柯建銘預測下次罷免投票日為8月23日，是否可能預言成功？」蔣萬安表示，「在狼人殺的遊戲裡面，這種行為不是預言家，而是狼！」

    此外，針對賴清德的「團結國家十講」，今天中午進行第三講時提及，「立法院對閣揆不滿可以提不信任案，總統也可以被動解散立法院，重新改選國會，但總統沒有權力主動解散國會」，對此蔣萬安回應，全世界民主國家沒有一個像民進黨，會發動無差別式的大罷免。

    針對柯建銘預測「下次罷免投票日為8月23日」，是否可能會預測成功？蔣萬安酸柯建銘是「狼」。（記者孫唯容攝）

    針對柯建銘預測「下次罷免投票日為8月23日」，是否可能會預測成功？蔣萬安酸柯建銘是「狼」。（記者孫唯容攝）

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