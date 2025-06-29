726罷免投票中選會將不寄發投票通知單？ 林志潔斥不實謠言

新竹市雙罷免志工到南寮波光市集舉牌宣傳，號召市民2票都同意，新竹重開機。（圖由林志潔提供）

2025/06/29 16:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）與全國23名區域立委將在7月26日舉行罷免投票，新竹市雙罷免總部發言人林志潔今天提到，近期在line群組看到有人轉發不實訊息，聲稱726罷免投票，中選會將不寄發投票通知單，是執政黨的陰謀等。對此，她強調是假訊息，且故意混淆視聽，並強調中選會在投票日前2天就會寄出投票通知書，籲請市民726出門投票，2票都同意，讓新竹重開機。

林志潔說，中選會已明確指出會寄發投票通知單，且將會在投票日前2天，由鄉鎮市區公所分送各戶，大家應可在投票2日前收到。其次投罷免票與選舉投票一樣，都要攜帶身份證、印章、投票通知單，其中僅身分證為必要證件；若無印章可以簽名或是蓋指印替代；若無投票通知單，則可事先至各地方選委會網站查詢自己的名冊號次，方便現場選務人員查詢。市民也可上中選會網站查詢，不要誤信不實的訊息及謠言。

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林志潔今天也與罷團志工到南寮波光市集等地舉牌，號召市民同意罷免，2票都同意，讓新竹重開機。

726罷免投票中選會將不寄發投票通知單？新竹市雙罷免總部發言人林志潔斥是不實謠言，籲市民726出門投同意罷免，2票都同意，讓新竹市重開機。（圖擷取自林志潔臉書）

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