為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    726罷免投票中選會將不寄發投票通知單？ 林志潔斥不實謠言

    新竹市雙罷免志工到南寮波光市集舉牌宣傳，號召市民2票都同意，新竹重開機。（圖由林志潔提供）

    新竹市雙罷免志工到南寮波光市集舉牌宣傳，號召市民2票都同意，新竹重開機。（圖由林志潔提供）

    2025/06/29 16:46

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）與全國23名區域立委將在7月26日舉行罷免投票，新竹市雙罷免總部發言人林志潔今天提到，近期在line群組看到有人轉發不實訊息，聲稱726罷免投票，中選會將不寄發投票通知單，是執政黨的陰謀等。對此，她強調是假訊息，且故意混淆視聽，並強調中選會在投票日前2天就會寄出投票通知書，籲請市民726出門投票，2票都同意，讓新竹重開機。

    林志潔說，中選會已明確指出會寄發投票通知單，且將會在投票日前2天，由鄉鎮市區公所分送各戶，大家應可在投票2日前收到。其次投罷免票與選舉投票一樣，都要攜帶身份證、印章、投票通知單，其中僅身分證為必要證件；若無印章可以簽名或是蓋指印替代；若無投票通知單，則可事先至各地方選委會網站查詢自己的名冊號次，方便現場選務人員查詢。市民也可上中選會網站查詢，不要誤信不實的訊息及謠言。

    林志潔今天也與罷團志工到南寮波光市集等地舉牌，號召市民同意罷免，2票都同意，讓新竹重開機。

    726罷免投票中選會將不寄發投票通知單？新竹市雙罷免總部發言人林志潔斥是不實謠言，籲市民726出門投同意罷免，2票都同意，讓新竹市重開機。（圖擷取自林志潔臉書）

    726罷免投票中選會將不寄發投票通知單？新竹市雙罷免總部發言人林志潔斥是不實謠言，籲市民726出門投同意罷免，2票都同意，讓新竹市重開機。（圖擷取自林志潔臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播