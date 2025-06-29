制憲大會沒台灣代表？ 徐巧芯批賴清德：到底有沒有唸書？

國民黨立委徐巧芯舉辦問政說明會時直批「賴清德的說法完全錯誤，到底有沒有唸書？」（記者孫唯容攝）

2025/06/29 16:46

〔記者孫唯容／台北報導〕總統賴清德今（29）日發表「團結國家十講」第三講，其中提到1946年通過的中華民國憲法「台灣是沒有派員參加」。對此，國民黨立委徐巧芯舉辦問政說明會時直批「賴清德的說法完全錯誤，到底有沒有唸書？」她說當時台灣省派出18名的代表，包含農會漁會工會等各界，賴清德應該道歉，否則就是抹去台灣的前輩對於憲政體制的努力。

大罷免投票倒數不到1個月，徐巧芯今天在選區舉辦問政說明會，現場集結鄉親到場。台北市長蔣萬安、前市長郝龍斌、議長戴錫欽、國民黨立委陳玉珍都出席力挺。

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針對賴清德於「團結國家十講」提到1946年通過的中華民國憲法「台灣沒有派員參加」，會中徐巧芯痛批賴清德的團結十講根本就是分裂十講，過去《中華民國憲法》是災難，現在又要扭曲憲政體制，扭曲歷史，「賴清德到底有沒有唸書啊？」當時在1946年台灣省派出18名的代表，包含農會漁會工會等各界，賴清德應該道歉，否則就是抹去台灣的前輩，對於憲政體制的努力。

徐巧芯指出，賴清德提到國家屬於議會制度，但多數但是不是表決贏了就贏，那難道就只能依照賴清德的想法才叫贏嗎？這個叫做一黨專制，叫做獨裁，不叫做民主，如果不是按照表決多數做決定，那為什麼每4年要選一次議員？每4年選一次立委，每4年要選一次市長，每4年要選一次總統呢？「國會就是多數決，你不能選不贏就翻桌，這次罷免沒有正當性，因為他就是選不贏、輸不起，就翻桌。」

徐巧芯也說，賴清德就是獨裁思想，才會希望投票都要是自己說了算，7月26日就是要上街反對這種獨裁。國民黨立委過去一年，在立法院做的事，比賴清德政府做的事情還多，例如還大家五天假，以後還要普發現金一萬元，如果民進黨大罷免成功了，這些政策都會被民進黨收回去，呼籲選民為了自己，一人要回家拉五票，7月26日投票反罷免。

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