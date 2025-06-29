台南、仙台締盟即將20載 黃偉哲赴仙台參加紀念儀式

市長黃偉哲受邀前往，今天與仙台市郡和子市長連袂主持紀念儀式。（台南市政府提供）

2025/06/29 16:40

〔記者王姝琇／台南報導〕台南與仙台2006年締結為友誼市，仙台更是台南在日本的第1個締盟城市，隨著兩市即將迎接締盟20週年，仙台市政府特別規劃一系列紀念活動，邀台南市參與，盼讓仙台市民更加認識台南。市長黃偉哲受邀前往，今天與仙台市郡和子市長連袂主持紀念儀式，黃偉哲特別致贈噴有仙台市徽及20週年字樣的噴印蘭花。

黃偉哲表示，台南是台灣第1個城市，仙台是台南第1個日本締盟城市，有「2個第一」，雙方締盟以來一直維持著非常友好的關係，各方面交流都很熱絡，在喜慶時一起慶祝，在震災、疫情中都相互關懷，希望友誼可以傳承到下一代。

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黃偉哲向在座朋友們介紹台南是台南文化古都、美食之都，春天有鳳梨、夏天有芒果、秋天有文旦、冬天有蜜棗，四季有不同的時鮮，推薦仙台的朋友可以搭乘下個月虎航仙台－高雄直航航班來台南，欣賞台南的古蹟美景，品味優質物產美食，讓這條航線如跟兩市長久友情般穩定。

仙台市郡和子市長說，這次選在仙台市中心辦理紀念締盟20週年的台南展，希望將台南觀光、物產美食介紹給更多市民。郡市長也十分讚揚台南優質物產及水果，表示日前仙台市小學營養午餐上享用了台南鳳梨，大家都覺得非常美味。

仙台市政府策劃系列精彩活動。在觀光方面，該市攜手台南市觀光旅遊局，設置觀光攤位跟民眾互動、開辦觀光講座搭配DIY手做、美食交流活動介紹台南料理。此外黃偉哲市長也見證台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻跟仙台觀光國際協會結城由樹理事長簽署觀光交流MOU，未來將攜手強化觀光推廣、美食旅遊以及永續旅遊的推動。

在物產方面，該市也與台南市政府農業局合作舉辦台南物產展，展出多樣化的台南農特產品與伴手禮，包括農會產品、健康食材、噴印蘭花、糕餅點心等，多元化呈現台南在地風味與創新特色，並搭配現代農業相關專題講座，分享台南在地休閒農業實務經驗及樂趣。值得一提的是，本市榮譽市民、仙台市西澤啟文議員號召發起採購台南鳳梨作為當地4所學校學生營養午餐，也可望更強化了仙台朋友對台南物產的認識。

在文化方面，仙台市政府透過台南市政府文化局協助，邀請本市台南市民族管絃樂團及擅長人像藝術剪影的王丁乙老師到仙台公開演出，透過音樂以及剪紙藝術，將台南引以為傲的文化以及傳統技藝推廣到仙台，以饗仙台市民。

仙台市為日本政令指定都市，亦是日本東北地區第一大城與政經文化中心，更是交通樞紐。仙台七夕祭為日本東北三大祭之一，每年吸引200萬人以上造訪，兩市因同樣具有七夕傳統而開始交流，締盟後在官方、民間的互動均極為緊密，去年台南400，仙台市亦派遣雀舞表演團體於台灣燈會開幕，以表對台南的支持。

市長黃偉哲（左）特別致贈噴有仙台市徽及20週年字樣的噴印蘭花。（台南市政府提供）

日本仙台市策劃系列活動，攜手台南市觀光旅遊局設置觀光攤位跟民眾互動。（台南市政府提供）

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