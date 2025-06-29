大罷免決定政治未來！ 矢板明夫：讓世界看見台灣公民社會力量

印太戰略智庫執行長矢板明夫。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/29 16:34

〔記者林哲遠／台北報導〕為衝刺大罷免，台灣基進今日在西門町真善美廣場前舉辦「民主大鐵支！大罷免布袋戲宣講」，以布袋戲重現藍白的國會亂政。印太戰略智庫執行長矢板明夫示警，全球局勢已成親美派與親中派對決，而台灣國會多數的親中立場，也讓台灣內部存在親美、親中對決，這次大罷免對於台灣在世界格局中至關重要，呼籲大家共同努力，讓世界看到台灣公民社會的力量。

矢板明夫指出，在以色列、伊朗、美國爆發區域戰爭之際，當前全球局勢已經形成親美派與親中派的全面對決，同時也是自由民主陣營、專制獨裁陣營之間的對決。許多國家受到影響，例如最近親中派的李在明當選韓國總統，當選當天台灣股票大漲，顯示人們擔心韓國要完蛋了，台灣的競爭力則逐步提升。

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台灣政府希望能與美國和自由民主陣營站在一起走民主路線，但台灣國會大部分站在親中專制這邊，導致台灣內部也存在親美、親中的對決。矢板明夫表示，不過，全球媒體對台灣即將舉行的大罷免活動並非看好，並提出批評言論，包含美國的外交政策、日本的東洋經濟和英國的經濟學人等媒體指出，指賴清德的民意僅有40%。

矢板明夫認為，這次罷免對於台灣未來的政治方向、與其在世界格局中的定位至關重要。如果大罷免失敗，將使國際社會認為台灣偏向親中，恐導致美國川普總統和其他國家可能就不會如此支持台灣了，包含日本與國際社會對台灣的支持會有所減少。

儘管台灣政治面臨眾多問題，但台灣有全世界最成熟的公民社會，矢板明夫說，當台灣政府、國會走偏方向時，台灣公民運動會將其矯正回來，就如同十年前的太陽花運動一樣；此次的大罷免性運動不僅在創造台灣的新歷史，也在創造新時代的意義，呼籲大家共同努力，讓世界看到台灣公民社會的力量，讓台灣走回正確道路。

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